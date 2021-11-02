طاقة

10 مليارات دولار حجم اعمال حققتها «هيتاشي إنرجي» عالميا

خلال مشاركتها بمؤتمر ومعرض اينرجي ايجيبت
عمر سالم 7:32 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 7:32 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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سجلت شركة هيتاشي إنرجي العاملة في مجال التكنولوجيا والطاقة ،  حجم اعمال بلغ 10 مليارات دولار على مستوي العالم خلال الفترة الأخيرة 

وشاركت هيتاشي إنرجي في معرض إيجيبت إنرجي 2021، المنعقد من 1 إلى 3 نوفمبر  ، لكونه ملتقى عالمي لمجتمع الطاقة بشمال أفريقيا على مدار الـ30 عاماً الماضية، مسلطة الضوء على أحدث حلولها التكنولوجية المستدامة في مجال الطاقة.

محمد الحسيني رئيس هيتاشي أنرجي

 وتعمل الشركة على 4 ركائز أساسية وهي؛ الكوكب والسكان والسلام والشراكات، نجحت هيتاشي إنرجي في عرض حلولها العصرية بجناحها الاستثنائي بمعرض إيجيبت إنرجي 2021 لتساعد عملائها بالسوق المصرية في التغلب على تعقيدات التكنولوجيا، وزيادة كفاءة الطاقة، فضلاً عن تسريع عملية التحول إلى مستقبل محايد للكربون.

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 قال المهندس محمد الحسيني العضو المنتدب لشركة هيتاشي إنرجي في مصر وشمال أفريقيا ، ان معرض إيجيبت إنرجي منصة مثالية لشركة هيتاشي إنرجي والتي تضع بشكل فعال تقنياتها وخدماتها المبتكرة للعملاء الحاليين والمستقبليين الذين يتوسعون خارج الشبكة – مما يفتح مجموعة واسعة من الفرص في مجالات مثل التنقل المستدام والحياة الذكية.”


 وخلال مؤتمرها الصحفي المقام على هامش المعرض، رسخت هيتاشي إنرجي دعائم ممارساتها المستدامة في مصر، والتي نتج عنها المشاركة في مشروعات قومية عملاقة تؤمن طاقة نظيفة ومستدامة.

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ومن المشروعات المشاركة بها هيتاشي اول خط ربط على الإطلاق للتيار المستمر عالى الجهد واسع النطاق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين  السعودية ومصر، وأكبر مشروع لمحطة الرياح بمصر فى رأس غارب بخليج السويس والتي تصل طاقته التصميمية إلى 262.5 ميجاوات باستخدام 125 توربيناً، بالإضافة إلى أول نظام هندسي متكامل لرفع جودة الطاقة وتحسين التغذية الكهربائية بمحطة محولات العوينات.

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 وعلى هامش فعاليات معرض إيجيبت إنرجي 2021، سيقوم لفيف من خبراء هيتاشي بعقد عدة جلسات تقنية ترتكز على دعم الاستدامة والرقمنة في عالم الطاقة؛ لتتناول تلك الجلسات نظرة شاملة حول منتجات TXpert™ و EconiQ™، بالإضافة إلى استعراض حلول حول جودة الطاقة والأمن الإلكتروني.


 ومن خلال خطتها الاستراتيجية للاستدامة للعام 2030، تعمل شركة “هيتاشي انرجي” على أهدافاً لتصبح محايدة للكربون في عملياتها، وتتوقع أن تبلغ هدفها المتمثل بتحقيق نسبة 100 % من الطاقة الكهربائية الخالية من الوقود الأحفوري في عملياتها التشغيلية بحلول 2022.  

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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