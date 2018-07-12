10 مليارات دولار استثمارات سعودية في جنوب إفريقيا

رويترزقالت المتحدثة باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اليوم الخميس إن السعودية ستستثمر ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا معظمها في قطاع الطاقة، بما في ذلك بناء معامل للتكرير.ويأتي هذا التحرك في إطار مسعى رامافوسا لإجتذاب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لتعزيز اقتصاد ب



رويترز

قالت المتحدثة باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اليوم الخميس إن السعودية ستستثمر ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا معظمها في قطاع الطاقة، بما في ذلك بناء معامل للتكرير.

ويأتي هذا التحرك في إطار مسعى رامافوسا لإجتذاب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لتعزيز اقتصاد بلاده المنهك.

وقالت المتحدثة خوسيلا ديكو أن هذا الوعد قدمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء زيارة رسمية لرامافوسا ووزراء من حكومته إلى المملكة.

وأضافت قائلة ”معظمها (العشرة مليارات دولار) ستكون في قطاع الطاقة- بما في ذلك بناء مصاف نفطية ومشاريع للبتروكيماويات والطاقة المتجددة“.

وقالت ديكو إن التفاصيل بشأن المشاريع سيعلن عنها أثناء قمة للاستثمار من المتوقع أن تعقد هذا العام.

ووعد رامافوسا ببث روح جديدة في الاقتصاد وحملة على الفساد منذ أن أصبح رئيسا في فبراير شباط وبعد أن فاز بزعامة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم العام الماضي.

وتآكل الاستثمار وثقة الشركات أثناء السنوات التسع لفترة رئاسة جاكوب زوما، سلف رامافوسا، عندما خفضت اثنتان من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى تصنيف جنوب افريقيا إلى عالي المخاطر، ومع تباطؤ حاد للنمو الاقتصادي.