10 مليارات جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال 6 شهور (جراف)

شهدت البورصة المصرية مبيعات أجنبية ضخمة خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى 10 مليارات جنيه، مع استحواذهم على 18.9% من التعاملات.

وأظهر تقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية أن مبيعات الأجانب قابلتها مشتريات محلية وعربية بصافي 8.1833 مليار جنيه بنسبة 71.9% من التعاملات، و1.8300 مليار جنيه، بنسبة 9.2% من التعاملات على الترتيب، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتشهد البورصة المصرية تخارجات قوية من المستثمرين الأجانب، زادت وتيرتها عقب قيام الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة بالولايات المتحدة.

وضغطت تخارجات المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية على معدلات السيولة بالسوق، وعدم وجود قوى شرائية تقابلها؛ مما أدى إلى تراجع قيم التعاملات اليومية لمستويات وصلت إلى 300 و 400 مليون جنيه فقط.