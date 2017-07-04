10 مليارات جنيه لترفيق وتنفيذ توسعات الشيخ زايد

رضوى عبد الرازق: كشف المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد،عن أن الجهاز رصد عدة مشروعات تنموية خلال خطة العام المالى الجديد (2018-2017) منها ترفيق المرحلة الأولى من التوسعات الجديدة التى تمت إضافتها مؤخرا إلى مدينة الشيخ زايد، وتبلغ 1850 فدانا، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال مرافق من ميا

رضوى عبد الرازق:

كشف المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد،عن أن الجهاز رصد عدة مشروعات تنموية خلال خطة العام المالى الجديد (2018-2017) منها ترفيق المرحلة الأولى من التوسعات الجديدة التى تمت إضافتها مؤخرا إلى مدينة الشيخ زايد، وتبلغ 1850 فدانا، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال مرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى، إضافة إلى وحدات إسكان متوسط، وتصل تكلفة تلك الأعمال إلى 10 مليارات جنيه.

وأضاف أنه من المتوقع تنفيذ تلك الأعمال خلال خطة العامين المالى الحالى والمقبل (2019-2018 ) نظراً لضخامة حجم تلك المشروعات.

ولفت إلى إضافة توسعات إلى كردون المدينة خلال العام الحالى بموجب قرارين جمهوريين الأول: القرار رقم 77 لسنة 2017 وتم من خلاله ضم 8500 فدان جديدة إلى كردون المدينة، والثانى: برقم 230 لسنة 2017 ويشمل ضم 2500 فدان بشرق المدينة، تعرف بأراضى «الثورة الخضراء» وتم إصدار القرار بغرض رئيسى وهو الحفاظ على المدينة من العشوائيات، والسيطرة على أى تعديات على أراضى للدولة بتلك المنطقة.

وأشار إلى أنه بهذين القرارين وصلت المساحة الإجمالية لمدينة الشيخ زايد إلى 21.5 ألف فدان، أى أن المدينة شهدت تضاعف حجم مساحتها خلال العام الحالى، كما أن التوسعات الجديدة أتاحت لها واجهة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى بطول 21 كم.

وأوضح أن مضاعفة مساحة المدينة، جاء بغرض تلبية احتياجات المستثمرين والمواطنين من الأراضى والوحدات السكنية، عقب اكتمال تنميتها وعدم توافر مساحات شاغرة من الأراضى، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تناميا فى حجم الاستثمارات والطروحات الخاصة بالأراضى بالمدينة.

وقال إنه تم البدء فى تخطيط 6000 فدان من الأراضى التى ضمها إلى المدينة بموجب القرار رقم 77 لسنة 2017 ومن المتوقع أن يتم تخصيص الأراضى بتلك المساحة إلى أراض سكنية، سيتم طرحها على الأفراد، واستثمارية، وأنشطة عمرانى متكامل وخدمى، كما ستشمل وحدات إسكان متوسط، ستصل عدد وحداتها إلى 15 ألف وحدة.

وأكد أن الجهاز بدأ تلقى طلبات إثبات الملكية من المواطنين الحاصلين على أراضى بـ«الثورة الخضراء» أو بالتوسعات الجديدة للمدينة، ووصل عدد الطلبات حتى الآن إلى 50 طلبا، وكان الجهاز قد أعلن فى 11 يونيو الماضى، عن تلقى المستندات الخاصة بالملكية لتلك الأراضى لحماية مصالح المواطنين، وعدم الوقوع فى أى مخالفات مستقبلية، مشيرا إلى أن العام المالى الحالى، سيشهد طرح أراض ضمن القرعة، لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين.

وأضاف أنه سيتم بدء أعمال تنفيذ المنطقة الترفيهية التجارية السياحية، والبالغ مساحتها 35 فدانا، وتقع على واجهة المدينة، وتطل على دهشور وتشمل معارض تجارية ومحال ومساحات، سيتم طرحها للتسويق بمساحة إجمالية 13 ألف متر، بالإضافة إلى مساحات خضراء، وأنشطة ترفيهية وملعب كرة خماسى، وتبلغ تكلفة تنفيذها 110 ملايين جنيه.

ولفت إلى أنه تم إسناد أعمال تنفيذ المرافق والمسطحات الخضراء لتلك المنطقة، وجار التنفيذ، ومن المتوقع أن تدر المدينة من إيجار المحال التجارية والمسطحات 110 ملايين جنيه سنويا.

وتابع أنه سيتم خلال شهرين، طرح مناقصات تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الثالثة، من مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» وتضم 408 وحدة، وتبلغ تكلفة التنفيذ المتوقعة 150 مليون جنيه، وكان الجهاز قد أسند مؤخراً أعمال تنفيذ الجزء الأول، ويشمل 504 وحدات، وتبلغ تكلفتها 200 مليون جنيه.

كما يجرى حاليا الانتهاء من تنفيذ 67 عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، وبلغت نسبة الإنجاز فيه %84، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الخدمات والمرافق وتنسيق الموقع، بإشراف جهاز المدينة، كما تشمل المرحلة الثالثة من المشروع (21) عمارة.

وأضاف أن الجهاز كان قد أعد خطة العام المالى الحالى، وأرسلها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك قبل إضافة التوسعات، وبلغت القيمة التقديرية للميزانية 400 مليون جنيه فقط، ومن المنتظر فى حال اعتمادها طلب استكمال للخطة خلال العام المالى للقدرة على تنفيذ المشروعات المستهدفة.

وأوضح أنه سيتم خلال العام استكمال أعمال رفع كفاءة الأحياء 11،13،16،17 بالإضافة إلى تنفيذ الحديقة المركزية على مساحة 63 فداناً، وتتكون من مطعمين وبحيرة، ومبنى إدارى، ومناطق للعب الأطفال ومسارات للدراجات، وغيرها، وسيتم إدارتها، وتسويقها عن طريق شركة إدارة وتسويق، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة لنسب التنفيذ، والحديقة ستكون علامة مميزة بالمدينة كلها.

وكشف عن أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوقين تجاريتين فى الحيين (5، 10)، وسيتم تشغيلهما عن طريق شركة إدارة، لتكون أول تجربة يتم تنفيذها بالشيخ زايد، موضحاً أنه فى مجال الطرق، تم رفع كفاءة واستكمال القطاع التصميمى لأكثر من 50 كيلو من طرق المدينة، كما يجرى طرح باقى الطرق، كما تم تنفيذ مسارات للدراجات، وتنفيذ أكثر من ممشى للمواطنين، وكذلك الانتهاء من تنفيذ شبكات ومرافق وكهرباء أراضى الإسكان المتميز، وشبكات الرى بالمياه العكرة لرى الزراعات بالمدينة بمياه غسيل المرشحات، والانتهاء من رفع كفاءة محطة المياه.