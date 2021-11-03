10 مليارات جنيه قيمة مشروعات «النقل» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قالت مصادر مطلعة إن وزارة النقل ستنفذ مشروعات بقيمة 10 مليارات جنيه ضمن مبادرة “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشارك فى تنفيذها أكثر من 10 جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدنى.

وأضافت لـ«المال» أن المشروعات تتمثل فى رفع كفاءة الطرق التى تخدم المراكز والقرى المدرجة بالمبادرة، بأطوال تصل إلى 2851 كم، بعدد 166 طريقا، فى 52 مركزا، موزعة على 1436 قرية.

ولفتت إلى أن المشروعات ستتم على مراحل وفقا للخطة الموضوعة للمبادرة لتنفيذ شبكة الطرق بتلك القرى عقب الانتهاء من أعمال الصرف الصحى، وتوصيل الغاز وكافة المرافق المتعلقة بها، لتبدأ بعد ذلك هيئة الطرق تنفيذ المطلوب منها.

يشار إلى أن المركز “المصرى للفكر والدراسات” كان قد أصدر دراسة مطلع أكتوبر الماضى، أشار من خلالها إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات الطرق والكبارى بإجمالى 1634 مشروعا بأطوال 7000 كيلو مترًا بتكلفة 377 مليار جنيه حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 808 مشروعات بتكلفة 218.5 مليار، وجار تنفيذ 673 بتكلفة 101.5 مليار، ومخطط البدء فى تنفيذ 153 مشروعا بقيمة 57 مليار جنيه.

وذكرت المصادر أن تمويلات مشروعات مبادرة «حياة كريمة» ستحصل عليها هيئة الطرق من الموازنة العامة للدولة، وفقا لحجم الأعمال المنفذة والمستهدف لتصرف على شكل دفعات.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة» فى 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، وتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتم تقسيم القرى المستهدفة الأكثر احتياجاً إلى 3 مراحل، وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من %70 فيما أكثر، والثانية تستهدف القرى صاحبة نسب الفقر من %50 إلى %70، والأخيرة أقل من %50 .

وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 101.5 ألف كم عام 2020، كما بلغ إجمالى أعداد الكبارى على مستوى الجمهورية 39619 بينها 3935 للمشاة بنسبة %9.9 .

وتعمل مشروعات الطرق على تسيير حركة النقل وخفض معدلات الحوادث وسيولة حركة المرور، وتشجيع الاستثمار فى مجالات الأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية.