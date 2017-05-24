10 مليارات جنيه زيادة في موازنة الشؤون الاقتصادية

منى عبدالباري قدرت الحكومة موازنة قطاع الشؤون الاقتصادية بموازنة العام المالي 2017 – 2018 بقيمة 53.65 مليار جنيه، بزيادة حوالي 10 مليارات جنيه مقارنة بموازنة العام الماضي التي رصدت مخصصات قيمتها 43.5 مليار جنيه لهذا البند. ويتم توجيه المبالغ المرصودة لموازنة الشئون الاقتصادية لإدارة الشئون ا

منى عبدالباري

قدرت الحكومة موازنة قطاع الشؤون الاقتصادية بموازنة العام المالي 2017 – 2018 بقيمة 53.65 مليار جنيه، بزيادة حوالي 10 مليارات جنيه مقارنة بموازنة العام الماضي التي رصدت مخصصات قيمتها 43.5 مليار جنيه لهذا البند.

ويتم توجيه المبالغ المرصودة لموازنة الشئون الاقتصادية لإدارة الشئون الاقتصادية، والتجارية، وشئون العمالة العامة، والزراعة والري والإنتاج الحيواني والصيد، والوقود والطاقة والتعدين، والصناعة، والنقل، والاتصالات، والسياحة، والبحوث والتطوير، في مجال الشئون الاقتصادية.

وشهد عدد من بنود موازنة الشؤون الاقتصادية زيادة العام الحالي من بينها بند الفوائد والذي ارتفع بنحو الضعف إلى 473 مليون جنيه العام المالي المقبل، مقارنة بمستهدف 246 مليون جنيه العام الحالي. كما ارتفع أيضا بند المصروفات الأخرى إلى ملياري جنيه، مقارنة بمستهدف 1.8 مليار جنيه العام المالي الحالي.

