10 مليارات جنيه حصيلة بيع الأراضى فى الموازنة الجديدة

بزيادة 1.7 مليار على 2017/2016كتبت – مها أبوودن: قدر مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017 /2018 قيمة الإيرادات الناتجة عن بيع أراضى الدولة «الأصول غير الإنتاجية» بنحو 10.4 مليار جنيه، بارتفاع 1.7 مليار جنيه عن مشروع موازنة العام المالى الحالى 2017/2016.وشهدت إيرادا

بزيادة 1.7 مليار على 2017/2016





كتبت – مها أبوودن:

قدر مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017 /2018 قيمة الإيرادات الناتجة عن بيع أراضى الدولة «الأصول غير الإنتاجية» بنحو 10.4 مليار جنيه، بارتفاع 1.7 مليار جنيه عن مشروع موازنة العام المالى الحالى 2017/2016.

وشهدت إيرادات بيع الأراضى فى الموازنة الحالية قفزة تاريخية بسبب توجه الحكومة نحو استرداد الأراضى، بعد أن بلغت قيمتها نحو 370 مليون جنيه فقط خلال العام المالى الماضى 2015 /2016.

وتوقعت مصادر حكومية فى تصريحات لـ»المال» مضاعفة قيمة المتحصلات الناتجة عن بيع أراضى الدولة فى مشروع موازنة العام الجديد فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بحل أزمة أراضى وضع اليد.

وأقامت الحكومة خلال العام الحالى أكثر من 10 مزادات لبيع الأراضى المستردة، فى الإسكندرية والمنيا ووادى النطرون، بلغت حصيلتها أكثر من 600 مليون جنيه حتى الآن.

وبدأت لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، إطلاق مزادات لبيع تلك الأراضي نهاية 2016، بمعاونة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، برئاسة أيمن جوهر، وهي الجهة الحكومية المسئولة عن المناقصات والمزايدات الحكومية، وعن عمليات التثمين أيضا، وطرحت آخر مزاد في مارس الماضي.

وتولت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعد ذلك مهمة تلقي طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، وأغلقت باب تلقي الطلبات في 15 أبريل الماضي، بعد أن تلقت نحو 2600 طلب لتقنين ملكية الأراضي.

وحتي مطلع يونيو الحالى لم يطرأ جديد علي ملف أراضي الدولة، بسبب وفاة أيمن جوهر رئيس الهيئة، إلي أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إمهاله الحكومة شهرا واحدا لسحب كل أراضي الدولة وعدم التهاون مع المخالفين.