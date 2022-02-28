10 مليارات جنيه تكلفة إنشاء مدينة رياضية واستاد للنادى الأهلى فى مدينة زايد

علمت «المال» أن التكلفة الاستثمارية الاجمالية لإنشاء مدينة رياضية متكاملة للنادى الأهلى فى الشيخ زايد تقارب 10 مليارات جنيه.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن خطة النادى الأهلى تتمثل فى إقامة الاستاد على مساحة 12 فدانًا من إجمالى 80 فدانًا حصل عليها النادى منذ فترة فى مدينة الشيخ زايد، مشيرة إلى أن المساحة المتبقية ستخصص لإنشاء مدينة متكاملة بها جميع الخدمات اللازمة التى يحتاجها النادى من فنادق سياحية، ومستشفى ومتاحف رياضية، لتتحول بذلك إلى مزار سياحى متكامل.

وأوضحت المصادر أن الاستثمارات ستوجه فى اتجاهين أساسيين، حيث خصصت 4 مليارات جنيه لصالح الاستاد، بينما ستوجه 6 مليارات للمدينة الرياضية الخدمية المتكاملة المحيطة به، والتى تضم مستشفيات وفنادق ومحال تجارية تخدم الوافدين إليه.

وتابعت أنه من المخطط الانتهاء من الاستاد قبل نهاية عام 2025، مشيرة إلى أنه سيتم التعاقد مع مكاتب دولية متخصصة وشركات إدارة مشروعات مختصة فى أعمال الاستادات، موضحة أن النادى حصل على موافقة مبدئية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسير فى تنفيذ المشروع.

ولفتت إلى أنه قد تم طرح مناقصة منذ أسابيع، تقدم لها 5 من أكبر المكاتب الاستشارية الأجنبية، ومنها «Steven» و«Wilbrennick» و«HOK» لتولى الدراسات الهندسية والميدانية والتنفيذية للمشروع، على أن يتم البت فى المناقصة خلال شهر يونيو المقبل.

وألمحت المصادر إلى مشاركة شركة إنفيرجن لإدارة المشروعات فى المشروع كاستشارى تطوير، مشيرة إلى أنها تقوم بإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، ووضع أفضل سيناريو لاستغلال قطعة الأرض.

وفى مايو الماضى، كشف النادى «الأهلى» أن سَعة الاستاد الجماهيرية لن تقل عن 50 ألف مشجع، ومدة التنفيذ تستغرق 5 سنوات، وخلال شهرين سيتم افتتاح مجمع إسكواش فى فرع الشيخ زايد، يضم 8 ملاعب، وفقًا للمواصفات الدولية، كما سيتم افتتاح صالة للجمباز وأخرى للكاراتيه بمناطق خدمية للأعضاء، ومبنى اجتماعى مزود بكل الخدمات، وملعبين لكرة قدم من النجيل الصناعى، كما تم وضع حجر أساس الاستاد بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال الكابتن محمود الخطيب، إن النادى الأهلى نجح فى الحصول على الموافقات بزيادة ارتفاع الاستاد إلى 30 مترا بعدما كان مسموحا بستة أمتار فقط، كما تمت مضاعفة مساحة الاستاد من 28 ألف متر إلى 48 ألفا.