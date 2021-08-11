10 مليارات جنيه التعاملات المتوقعة لعملاء «تنمية» عبر بطاقات ميزة نهاية 2022

كشف عمرو أبو عش الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، إن حجم التعاملات المتوقعة من بطاقات ميزة إلي ٥ مليارات جنيه في أول عام، مرجحًا ارتفاعها إلى ١٠ مليارات جنيه بنهاية 2022.

وأضاف، أبوعش في تصريحات خاصة على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر اتفاقا مع “بنك مصر” في إصدار بطاقات مسبقة الدفع، تحمل الشعار المشترك لتنمية وبنك مصر، ومشغلة بواسطة شبكة”ميزة”،

ويهدف توقيع البروتكول إلى استخدام بطاقات ميزة من قبل عملاء تنمية في عمليات السحب النقدي، والإيداع، والتحويل، واستقبال التحويلات، وكذا عمليات الشراء عبر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS أو الشراء عبر الإنترنت.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الاتفاقية المبرمة أمس، تتضمن إصدار كروت ميزة بالتعاون مع بنك مصر، وإصدار 250 ماكينة مبدئيا، مشير إلى وجود 34 ماكينة يعملون بالفعل في الوقت الحالي.

إصدار 400 ألف كارت ميزة خلال 15 شهرًا

وأضاف أبو أن شركته تستهدف رقمنة التعاملات المقدمه لعملائها، حيث سيتم إصدار 400 ألف كارت ميزة خلال ١٥ شهراً، علي أن يتم إصدار 250 ألف كارت سنوياً.

وكشف أبو عش في ، ن شركته التي تأسست عام 2009، تستهدف الوصول إلى ٥.٥ مليار جنيه بنهاية العام الجاري، فيما ضخت تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه من خلال 182 ألف قرض.

وأشار أبو عش إلى حجم محفظة الشركة بلغ 3.4 مليار جنيه موجهه 365 ألف عميل

5 مليارات جنيه حجم التسهيلات الإئتمانية مع البنوك

وأشار عمرو أبو عش إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها تنمية للتمويل متناهي الصغر حوالي ٥ مليارات جنيه، بتعاقدات مع ١١ بنك يعمل في السوق المصرية.

تماشيا مع خطة الدولة لتعزيز دور المرأة، قال أبو عش إن شركته تخصص دعم مخصص للمرأة سواء كانت معيلة أو غير معيلة، عبر تقديم عروض خاصة وتخفيضات، مشيرا إلى أن فئات تحصل على وثائق تأمينية مجانية.

45% من المحفظة موجهة للمرأة

كما أكد على أن المرأه لها دور كبير داخل المجتمع المصري، فإن المرأة تساهم في الأنشطة الاقتصادية بنسبة20%، فإن 45% من المحظفة موجهة للمرأة.

وعلى مستوى تأثير تداعيات كورونا على سدادات العملاء خلال 2020، قال إن أول مراحل الكورونا كان هناك تعثر في السداد بداية من مارس 2020، نتيجة حظر تجوال وقصر عدد ساعات العمل، إلا أن التعافي بدأ في التحسن منذ سبتمبر الماضي، وحاليا بدأت معدلات السداد للوصول إلى المعدلات الطبيعية ما قبل كورونا.

الشركة لديها 286 فرع في 25 محافظة

ومن ناحية الانتشار الجغرافي لشركة تنمية داخل السوق المصرية، قال إن الشركة لها وجود كبير في مصر حيث تتواجد في 25 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال أكثر من 286 فرع، ولديها أكثر من 5 آلاف موظف وموظفة يقومون بخدمة عملاء الشركة.

من جانبه قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الاتفاق بين بنك مصر وشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، يأتي في إطار التحول الرقمي للمؤسسات المالية، واستخدام التقنيات الرقمية (الرقمنة) في جميع المعاملات، بهدف تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتحسين جودتها

وأضاف “المغربي” أن الاتفاق يشمل كذلك توفير أجهزة نقاط البيع الإلكترونية POS في جميع فروع شركة تنمية البالغ عددها أكثر من 286 فرعا على مستوى الجمهورية، بغرض الحد من التعاملات الرقمية.