10 ملفات على طاولة وزيرة السياحة الجديدة

دعاء محمود:







رحب ممثلو القطاع السياحي بالتعديل الوزاري الجديد الذي شهدته الحكومة اليوم، والذي تضمن تغيير 4 حقائب وزارية من بينهم وزارة السياحة والتي تولت منصبها المستشارة الاقتصادية رانيا المشاط، بدلاً من يحيي راشد.







وأكد ممثلو القطاع أن هناك العديد من الملفات علي طاولة الوزيرة الجديدة تحتاج إلي النظر إليها بعين الأعتبار، لآفتين إلي أن قانون السياحة الموحد وملف الحج والعمرة وتحسين الصورة الذهنية وإعادة هيكلة هيئة تنشيط السياحة من أهم هذه الملفات.







وأعربت الخبيرة السياحية نورا علي رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقاً، عن سعادتها وتفاءولها بتولي سيدة حقيبة وزارة السياحة، مؤكدة أنها خطوة جيدة ويعد إنجاز للمرأة المصرية في ظل زيادة أعداد الوزيرات بالحكومة.







وأضافت علي أن هناك العديد من الملفات الهامة والتي تخص الشأن السياحي تحتاج من الوزيرة الجديدة النظر إليها ، أبرزها الأهتمام بعملية التسويق وتحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج بالإضافة إلي تحسين العلاقات الطيبة التي فقدناها خلال الفترة الماضية مع منظمي الرحلات الأجانب إلي جانب سداد مستحقاتهم.







وتابعت نورا أنه لابد من إعادة النظر في هيئة تنشيط السياحة والمكاتب الخارجية بالإضافة إلي ضرورة العمل علي قانون السياحة الموحد ، مشيرة إلي أهمية السعي لإنهاء ملف الحج والعمرة.







وفي سياق متصل، رفضت الخبيرة السياحية التعليق علي الأخبار المتداولة حول لقاء الوزيرة اليوم مع كبار المستثمرين السياحيين، مؤكدة أنها سوف تقدم كامل الدعم للوزيرة الجديدة .







وكانت “المال” نشرت منذ قليل تصريحات عن اعتزام المستشارة الاقتصادية رانيا المشاط، التي تولت وزارة السياحة في التعديل الوزاري الأخير، الاجتماع مع كبار المستثمرين بالقطاع مساء اليوم، وذلك للتباحث حول أوضاع القطاع.







من جانبه أكد الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقاً، ورئيس مجموعة ايمكو للسياحة، أنه متفاءول بهذا التعديل الوزاري في حقيبة وزارة السياحة، مشيداً باختيار المستشارة الأقتصادية رانيا المشاط لتتولي منصب وزير السياحة قائلاً أنها سيدة متميزة وستحقق نجاج في إدارة الملف السياحي.







يذكر أن الوزيرة الجديدة، شغلت منصب “وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية بالبنك المركزي المصري” لمدة 11 عاما منذ 2005 ، وسعت لتطوير استراتيجية السياسة النقدية، وهو المحور الذي دُشن في 2005 ضمن برنامج الإصلاح المصرفي







عملت كاقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن قبل انضمامها للبنك المركزي المصري، وكانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 – 2013، إضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية.







حاصلة على الماجستير والدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأمريكية، بارك كولدج، ويشمل مجال تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية مع عدد من الإصدارات الخاصة بتلك المجالا، شغلت منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي (IRIS) في جامعة ميريلاند.





