10 ملايين زائر في أسبوع جوميا للموبايلات

المال – خاص :حققت شركة جوميا لخدمات التجارة الالكترونية نجاحًا ملحوظًا في حصاد الدورة الرابعة لأسبوع جوميا للموبايلات والذي انتهى مؤخرًا مقارنة بما تحقق في دورة العام الماضي 2017وبلغ إجمالي عدد الزوار في هذا الأسبوع أكثر من 10 ملايين زائر مقارنة بـ 7 ملايين زائر خلال العام 2017 بنسبة نمو ق

المال – خاص :

حققت شركة جوميا لخدمات التجارة الالكترونية نجاحًا ملحوظًا في حصاد الدورة الرابعة لأسبوع جوميا للموبايلات والذي انتهى مؤخرًا مقارنة بما تحقق في دورة العام الماضي 2017

وبلغ إجمالي عدد الزوار في هذا الأسبوع أكثر من 10 ملايين زائر مقارنة بـ 7 ملايين زائر خلال العام 2017 بنسبة نمو قدرها 30%.

كما حقق الموقع مبيعات بلغت ثلات اضعاف ما تم تحقيقه خلال العام الماضي وبذلك فقد نجحت الشركة في مضاعفة أعداد المبيعات بنسبة أكثر من 250% .

يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر 49.23 مليون مستخدم وبلغت فيه متوسط مبيعات الهواتف الذكية في افريقيا 164% .

كما انعكست نسبة الإقبال المتزايد على مبيعات Flash Sales مما دفع جوميا إلى طرح 35 عرض خلال عام 2018 مقابل 21 عرض في عام 2017 و جاء هذا لتغطية جميع احتياجات العملاء خاصة مع الزيادة في عدد العلامات التجارية / اللاعبين.

وبلغت نسبة الزيادة في المبيعات عبر الهواتف المحمولة 30% زيادة عن عام 2017 لتصل في إجماليها 74%

بينما تراجعت المبيعات من خلال استخدام اجهزو الكمبيوتر المكتبية لتصل الى 26% في عام 2018 مقارنة ب 56% في عام 2017 وجاء ذلك نتيجة انتشار تقنيات الجيل الرابع 4G وزيادة عدد اللاعبين الرئيسيين في مجال المحمول في مصر مما ساعد العملاء في الوصول للانترنت بصورة اسرع

يأتي ذلك ايضا في الوقت الذي بلغت فيه معدلات انتشار الهوات فالمحمولة بالنسبة لاجمالي عدد السكان بنسبة 102% ، واصبح تسوق المشترين عبر الهواتف الذكية هي سمة من سمات العصر الحديث وبلغت معدلات النمو بصفة عامه خلال 2018 نسبة مقدارها 348% .

** شاومي تتصدر المبيعات



وخلال الدورة الرابعة من أسبوع جوميا للموبايلات ، نجحت شاومي في تحقيق المركز الأول في مبيعات الهواتف الذكية حيث قامت ببيع 15 ألف جهاز في ساعتين من الهاتف Redmi 5A تليها سامسونج ، انفنيكس ،اوبو وهواوي على التوالي

وبذلك نجحت شاومي أن تصبح من Top 5 في السوق المصرية في مبيعات الهواتف المحمولة لعام 2018 بعد أن كانت في المركز الثالث في عام 2017 بينما حافظت هواوي على المركز الخامس في العامين الحالي والماضي و بناءً على تقرير GFK لأبرز العلامات التجارية للهواتف المحمولة في مصر هي سامسونج، هواوي ، اوبو ، ابل، لينوفو ، انفنيكس ، تكنو و شاومي.



واستحوذ الدفع عند الاستلام النصيب الأكبر حيث حقق نسبة بلغت 91% بزيادة قدرها 6% عما تحقق العام المنصرم ، وتراجعت طريقة الدفع المسبق بنسبة 6% لتحقق 9% فقط في عام 2018 من إجمالي عمليات الدفع بينما كانت في عام 2017 قرابة 15%

وحافظت محافظتي القاهرة والجيزة على المراكز الاولى في الشراء بنسبة 70% في عام 2018 وجاءت باقي المحافظات في المرتبة الثانية بنسبة 30بينما كانت النسبة في عام 2017 قرابة 72% في القاهرة والجيزة و 28% في باقي المحافظات و لكن حققت المحافظات الأخرى نسبه نمو %189 في خلال عام 2018 ، وحققت نسبة المبيعات نموا بين عام 2017 / 2018 أكثر من 200% .