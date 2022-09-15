10 ملايين دولار صادرات «الصفا» من الموالح خلال 8 أشهر

ارتفعت صادرات شركة «الصفا» لتجهيز الفاكهة والموالح، إلى 25 ألف طن بقيمة 10 ملايين دولار للأسواق الأوروبية والعربية منذ بداية 2022 حتى الشهر الحالى، وفقًا لتصريحات ناصر عبد الوهاب رئيس الشركة لـ«المال».

وتعمل شركة «الصفا» فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية فى السوق المحلية، وأبرز منتجاتها المصدرة الموالح والليمون، وتستهدف الأسواق الأوروبية والعربية.

وقال «عبد الوهاب» إن مزارع الموالح والفاكهة شهدت لأول مرة إنتاج كميات كبيرة من هذا العام، ما ساعد المصدرين على مضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية هذا الموسم، لافتًا إلى أن الأسعار مناسبة للمزارع والمصدر حاليًا.

وأضاف «عبد الوهاب» أن هناك طلبًا متزايدًا على محصول المانجو من دولتى العراق والأردن، باعتبارهما من أقوى الأسواق الخارجية التى تستقبل كميات كبيرة من محصول المانجو هذا العام.

وأكد «عبد الوهاب» أن هناك منافسة قوية فى الأسواق الخارجية، ما يدفع المصدرين إلى خفض الأسعار ويترتب على ذلك خسائر مالية، وهذه الخسائر يقوم بتغطيتها الدعم الذى يجب توفيره من الحكومة للمصدرين.

وتابع أن المصدرين أثبتوا جدارة قوية فترة انتشار فيروس كورونا التى شهدت إغلاقا تاما للأسواق الخارجية.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 24 أغسطس 2022 حوالى 4 ملايين و491 ألفا و99 طنًا من المنتجات الزراعية، وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.

وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و626 ألف 694 طن، بالإضافة إلى تصدير 831 ألفا و696 طن بطاطس طازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وتم تصدير 280 ألفا و498 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 141 ألفا و483 طنا، وجاءت الفاصوليا فى المركز الخامس بإجمالى 112 ألف و467 طن.

واحتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 52 ألفا و451 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالى 34 ألفا و908 طن، يليها فى المركز الثامن الثوم بإجمالى 23 ألفا و129 طنا.

وحصلت الفراولة على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 19 ألفا و425 طنا، بينما حصلت المانجو على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية المصرية بإجمالى كمية بلغت 15 ألفا و552 طنا.