10 ملايين جنيه من بنك التنمية الصناعية لدعم العمالة المتضررة من «كورونا»

ضمن المشاركة في عدة مبادرات

أكد ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن مشاركة البنك فى العديد من المبادرات القومية جاءت انطلاقا من إيمان البنك بأهمية دور القطاع المصرفي في مساندة الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فهمي، أن بنك التنمية الصناعية عمل علي دعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً نتيجة أنتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك شارك في احتواء الآثار الناجمة عن أزمة السيول والأمطار خلال الفترة الماضية التي تشرد بسببها العديد من الأسر ووقعت خسائر مادية وعينية على المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن ما قام به البنك يعد استجابة سريعة لنداء الواجب الوطنى وإيمانا من البنك بمسئولية المؤسسات المالية والمجتمعية فى دعم ومساندة الدولة لمواجهة الازمات والكوارث .

وتابع فهمى، أن البنك شارك في عدد من المبادرات مثل مبادرة حماية التي أطلقتها مؤخراً مؤسسة صناع الخير والتي استهدفت من خلالها مساندة العمالة المؤقتة وضحايا السيول بما يتماشي مع توجهات الدولة في ذلك الشأن .

وقال حمدي عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن البنك شارك في مبادرة اتحاد بنوك مصر التي أطلقها مع بداية شهر أبريل الجاري والتي تهدف لدعم الأسر المتضررة من العمالة غير المنتظمة من فيروس كورونا بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وأكد عزام، أنه في ضوء المساهمة المجتمعية والدور البارز للبنك في مساندة الدولة في كل الأزمات التي تمر بها البلاد فقد تم فتح حساب موحد يحمل رقم ٢٠٣٠ للتسهيل علي العملاء الراغبين في التبرع لإغاثة ودعم ومساندة متضرري الكوارث والأزمات بجميع فروع بنك التنمية الصناعية والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتابع عزام: سيقوم البنك كذلك بدعم غير القادرين ومساندتهم وتزويدهم بالأدوات الصحية ومواد التعقيم والتطهير وذلك للقرى والمدن وتقديم الدعم الكامل لمنظومة الصحة واستكمال خطة الدولة للمحافظة على صحة المواطن المصري لتخطي أزمة كورونا.

من جهتها أكدت نجلاء عبدالرحيم، رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام والمسئولية المجتمعية بالبنك، على أهمية دعم جميع مؤسسات الدولة للمجتمع خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم ومصرنا الحبيبة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.

وتابعت : نحن في بنك التنمية الصناعية دائما ما نجدد التأكيد على التزامنا تجاه المجتمع واتخاذ كافة الإجراءات حتى مرور الأزمة.