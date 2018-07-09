10 ملايين جنيه لصيانة المواقع الآثرية المحاطة بالمياه الجوفية

المال-خاصتعتزم وزارة الدولة لشئون الآثار، زيادة حجم المخصصات المالية السنوية لأعمال عقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالمشروعات، التى انتهت من خفض منسوب المياه الجوفية منها، من 7 إلى 10 ملايين جنيه مع بداية العام المقبل.قال وعدالله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، إن الوزارة رصدت نحو7 ملايين

المال-خاص

تعتزم وزارة الدولة لشئون الآثار، زيادة حجم المخصصات المالية السنوية لأعمال عقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالمشروعات، التى انتهت من خفض منسوب المياه الجوفية منها، من 7 إلى 10 ملايين جنيه مع بداية العام المقبل.

قال وعدالله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، إن الوزارة رصدت نحو7 ملايين جنيه سنوياً، للإنفاق على أعمال عقود الصيانة والتشغيل لأكثر من 8 مواقع آثرية والانتهاء من خفض منسوب المياه الجوفية منها، موضحاً أن أبرز هذه المواقع معابد الكرنك، وإدفو، والبر الغربى، ومعبد إسنا، وعقد 102 بمنطقة مصر القديمة، والسلطان قلاوون والأشمونية بالمنيا وغيرهم.

أضاف أبوالعلا لـ«المال»، أنه من المقرر زيادة هذه الميزانية مع بداية العام الجارى لتصل إلى 10 ملايين جنيه، بعد الانتهاء من مشروعى خفض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو بأسوان، ومقابر كوم الشقاقة الأثرية بالإسكندرية، بتمويل من الوكالة الأمريكية، مؤكداً أن الهدف من إجراء أعمال الصيانة بشكل دورى هوالحفاظ على منسوب المياه للمستوى المطلوب.

كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رصدت 3.2 مليون دولار لخفض منسوب منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو.

أشار أبوالعلا إلى أنه من المقرر الانتهاء من مشروع خفض المياه الجوفية من الموقعين وتسلمه للتشغيل التجريبى آواخر العام الجارى، أما أعمال التشغيل والصيانة فمن المقرر أن تكون فى شهر أغسطس 2019.

شدد رئيس قطاع المشروعات على أن الهدف من خفض منسوب المياه الجوفية من المناطق الآثرية الحفاظ عليها حتى لا يتعرض لمخاطر تهدد بقاءه.