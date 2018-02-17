10 ملايين جنيه حصيلة أقساط APEX في 2017

مروة عبد النبى حققت شركة "apex" – مصر لوساطة إعادة التأمين- حصيلة أقساط إعادة لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها، بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 2017. وقال خالد السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ"apex" – مصر، إن شركته حققت…

مروة عبد النبى



حققت شركة “apex” – مصر لوساطة إعادة التأمين- حصيلة أقساط إعادة لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها، بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 2017.

وقال خالد السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ”apex” – مصر، إن شركته حققت حتى الآن نتائج مرضية، بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن شركته نجحت مؤخرًا فى إضافة عدد آخر من الشركات التي يتم التعامل معها ليصل عدد الشركات التي يتم التعامل معها إلى 12 شركة ممتلكات، بالإضافة إلى بعض شركات الحياة أبرزها: “اللبنانية السوسرية لتأمينات الحياة التكافلى”، و”طوكيو مارين فاميلى المصرية الإمارتية لتأمينات الحياة التكافلى”.

وأوضح السيد أن “apex” تتعامل مع عدد كبير من شركات إعادة التأمين العالمية، أبرزها شركة “هانوفر -رى” الألمانية من خلال فروعها بالمنطقة، وتراست-رى “البحرينية، وQBE ، XL Catlin الإنجليزية و”كونتينتال ري” النيجيرية.

وتوقع الرئيس التنفيذى لـ”APEX” إحتمالية رفع رأسمال شركته المدفوع خلال العام المالى 2019، والبالغ مليون جنيه، مؤكدًا أن شركته تعتزم استكمال النصف الثانى من رأس المال ليصل إلى مليونى جنيه قبل مرور المدة القانونية التى حددتها تشريعات قانون التأمين والبالغة 5 سنوات بكثير.

وعلى صعيد متصل، نظمت شركة “apex” – مصر ورشة عمل للسوق المصري وبعض الأسواق العربية والأفريقية، وذلك بمركز التدريب الخاص بالشركة بمركز دبي المالي الدولي، بحضور كلًا من زهير العطوط رئيس مجلس الإدارة، وخالد السيد الرئيس التنفيذي لأبكس – مصر.

ولفت السيد إلى أن انعقاد ورشة العمل على مدار يومين تناول اليوم الأول أسس تسعير إتفاقيات تجاوز الخسائر، ومنها ما يعتمد على خبرة التعويضات السابقة، وما يعتمد على قيمة تحمل الشركة نسبة من إجمالي مبلغ التأمين الذي يتم تغطيته تحت الاتفاقية، باستخادم ما يعرف بمنحنيات التسعير.

وأوضح أن اليوم الثاني تناول موضوع إدارة الأخطار المؤسسية، متناولًا الفرق بين إدارة الخطر وإدارة الأخطار المؤسسية والدوافع للقيام بعملية إدارة الأخطار المؤسسية، بالإضافة إلى ماهية المسئول عن إدارة الخطر، ومنهج إدارة الأخطار المؤسسي والتحديات التي تواجههم.