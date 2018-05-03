10 ملايين جنيه تكلفة تطوير بنك الدم المركزي

والي: تطوير بنك الدم حلم أصبح حقيقة المال- خاصافتتحت، اليوم، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، تطوير بنك الدم المركزي للهلال الأحمر المصري. وبدأ الاحتفال بعرض فيلم وثائقي تم فيه استعراض نشأة

والي: تطوير بنك الدم حلم أصبح حقيقة





المال- خاص

افتتحت، اليوم، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، تطوير بنك الدم المركزي للهلال الأحمر المصري. وبدأ الاحتفال بعرض فيلم وثائقي تم فيه استعراض نشأة الهلال الأحمر ومراحل التطور المختلفة التي مر بها بنك الدم المركزي.

وأعربت غادة والي، في مستهل كلمتها التي ألقتها بمناسبة الافتتاح، عن سعادتها بافتتاح بنك الدم المركزي بعد تطويره، قائلة إن الحلم الآن بدأ يتحقق، كما رحبت بالدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر، وأعربت عن تقديرها لجمعية الهلال الأحمر التي تعد من أقدم الجمعيات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي لها تأثير كبير على الشعب المصري في مجالات مختلفة بكل الأزمات، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر في تدريب الطلبة المتطوعين، مشيرة إلى أن موارد الهلال الأحمر في ازدياد بسبب حسن الإدارة وترشيد النفقات.

وأوضحت غادة والي أن تكلفة تقدير بنك الدم وصلت إلى 10 ملايين جنيه وهي من الموارد الذاتية لبنك الدم وليس من موارد الهلال الأحمر، وأعربت عن تطلعها بأن يتاح الدمج بأقل تكلفة وتوعية الشباب بأهمية وضرورة التبرع بالدم.

كما أعربت عن تقديرها للتطوير الذي شهده بنك الدم حيث إنها تعتبر أن من أهم الإنجازات التي تمت ما بُذل في التدريب ووضع النظم الإدارية والنظم التي تؤكد فكرة الجودة وحسن الإدارة ومد ساعات العمل وإتاحة الدم لكل المصريين وهو شيء مهم جدا لا يقدر بثمن.

وأشادت الوزيرة بالدكتورة مؤمنة كامل، مشيرة إلى أنها تعمل في صمت، مؤكدة أنها سيدة وطنية وحريصة على تحقيق المصلحة العامة.

وقد أكدت الدكتورة مؤمنة كامل، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، أن سر نجاح هذه التجربة إنما يكمن في خبرات توارثها الخلف عن السلف، فلقد كان هذا البنك مثالا يحتذى به بتواصل الأجيال، واليوم يحمل الشعلة من بعدنا شباب نثق في امتلاكهم كل الأدوات والمهارات وصنع مستقبل مزهر لهذا الصرح الطبي، والذي يخطو بثبات وفقًا لأعلى المعايير القومية والعالمية في مجال بنوك الدم محققًا قفزة تكنولوجية في أنظمته وأجهزته. ويعد الهدف الأساسي من تطوير بنك الدم أن يتماشى قدمًا مع القياسات المصرية والعالمية في مجال بنوك الدم وتطبيق المعايير القومية والعالمية، وخاصة معايير الجمعية الأمريكية لبنوك الدم في مجال تطوير بنوك الدم عن طريق تحويل المراحل داخل بنك الدم إلى مراحل أوتوماتيكية.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير شملت تطبيق نظام الباركود للعينات وأكياس الدم ومشتقاته وتطبيق نظام الجودة في أقسام بنك الدم المختلفة مع توفير أحدث الأجهزة لتطوير بنك الدم المركزي طبقًا لما وصل إليه العلم الحديث في مجال بنوك الدم في العالم، بالإضافة إلى تجديد وتطوير المخازن الخاصة ببنك الدم المركزي وتقديم خدمة طبية علاجية وإدارية متكاملة لمرضى أنيميا البحر المتوسط والهيموفيليا مع تقديم خدمة الدعم النفسي الاجتماعي، وتحديث وتجديد وصيانة السيارات الخاصة ببنك الدم المركزي، وخاصة سيارات حملات التبرع بالدم، مع الاهتمام بزيادة أعداد حملات التبرع بالدم.

وتمت مراعاة إنشاء هيكل تنظيمي ووظيفي ببنك الدم وتعيين كفاءات مدرّبة، مع الاهتمام بتطوير وتغيير البنية التحتية، وقد انعكست تلك التطويرات في زيادة كفاءة أداء بنك الدم المركزي للهلال الأحمر والذي صار يعمل 24 ساعة.