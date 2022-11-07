10 ملايين جنيه استثمارات «سوفتك» و«فاميلي كورب» بـ«موڤ» لتطوير النقل الذكي

أطلقت شركتا «سوفتك» و«فاميلى كورب» خدمة «موڤ» فى مصر، لضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه فى العامين المقبلين، حيث تعمل «موڤ» بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتستهدف الشراكة تطوير قطاع النقل، وإضافة قيمة كبيرة له، بعد أن تم إطلاق «موڤ» أغسطس الماضى، فيما تم إطلاق خدمة «موڤ» للنقل المدرسى أكتوبر الجارى، وسيتم إطلاق خدمة الـ«courier» قبل نهاية 2022.

من جانبه، قال نور شوقى، الرئيس التنفيذى لـ«سوفتك»، إن خدمة «موڤ» نقلة نوعية فى آليات النقل، وتعتمد على أساس تكنولوجى هو الأول بمصر، مضيفًا أن الشراكة مع «فاميلى كورب» هدفها الرئيسى تطوير قطاع النقل بمصر على أسس علمية وتكنولوجية.

وقعت الشركتان اتفاقية شراكة لإطلاق خدمة نقل مستقبلية مدعومة بالتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن «موڤ» تسهل آليات حجز الركاب مقاعدهم من خلال خطوط معروفة ومجدولة.

وتتيح للركاب البحث عن جداول المواصلات واختيار أفضل المواعيد بالنسبة لهم، كما توفر «موڤ» كل التسهيلات من حيث جودة الخطوط، وتوافر المقاعد لأى وجهة للركاب، باستخدام طرق سهلة للدفع، حيث يتم تحسين جداول الحافلات باستخدام الذكاء الاصطناعى لتقديم تجربة مميزة للركاب.

وأكد وجيه إسكندر، نائب رئيس شركة فاميلى «فاميلى كورب»، أن خدمة «موڤ» تم تطويرها بخدمات النقل المدرسي من خلال الجمع بين النقل بالحافلات والإعدادات التكنولوجية لضمان سلامة الأطفال لدى أولياء أمورهم ولدى المدرسة، إضافة إلى أنها تساعد على توقع وصول الآباء لأبنائهم من المدرسة، نظرًا لاعتماد الخدمة على آليات التحسين السريع من ناحية مسار الحافلات وحركة المرور والسعة.

وأشار إلى أن «موڤ» يندرج منها ثلاثة تطبيقات مختلفة بوظائف مختلفة، الأول موڤ «Commute» الذى يتعامل مع المؤسسات والشركات الكبرى، والثانى موڤ «School» الذى يتيح للمدارس وأولياء الأمور ضمان سلامة الأطفال أثناء ذهابهم للمدرسة، عن طريق الإبلاغ بصعود الطالب الحافلة والنزول من خلال إشعارات تصل لأولياء الأمور و التأخيرات المحتملة، ويساعد المدارس فى إدارة خطط أسطول الحافلات الخاص بها، إضافة إلى موڤ «Courier» وهى عبارة عن منصة متكاملة ومتعددة تتيح لشركات التوصيل تبسيط عملياتها وتحسين تجربة العملاء، ويسمح التطبيق للشركات بميكنة خطوط السير والعمليات.