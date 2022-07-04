10 ملايين جنيه استثمارات جديدة لـ«بكار» لمنتجات الألبان والجبن

يعتزم مصنع «بكار» لمنتجات الألبان والجبن ضخ استثمارات جديدة للتوسع فى صالات الإنتاج واستيراد خطوط تصنيع من الخارج بقيمة 10 ملايين جنيه.

وقال همام بكار رئيس مجلس إدارة المصنع، إن خطة التطوير الجديدة تستهدف إنتاج كميات كبيرة من الجبن، مضيفا أن صافى الإنتاج الحالى للمصنع يبلغ حوالى 45 ألف كيلو شهريا.

جدير بالذكر أن مصنع « بكار» يعمل فى صناعة الجبن البيضاء، وأنشئ منذ 6 أعوام بمحافظة الجيزة، ويستهدف بمنتجاته السوق المحلية فقط.

وأكد «بكار» أنه جار حاليا التخطيط لتصدير منتجات الشركة إلى السوق الخارجية.

وأضاف لـ «المال» أنه مع التوسع والتطوير الجديد للمصنع سيقفز إجمالى الإنتاج إلى مليون كيلو سنويا، لافتا إلى أن مبيعات المصنع حاليا تبلغ حوالى 5 ملايين جنيه سنويا.

وأشار إلى أن المصنع متخصص فى صناعة الجبنة البيضاء، ويستهدف منها السوق المحلية فقط، موضحا أن عدد العمالة فى المصنع يبلغ 50 عاملا.

وتابع إن مبادرة الرئيس السيسى بحصول مصنعى الجبن قروض بفائدة %5 ساهمت فى تطوير صناعة الجبن والألبان.

وأوضح أنه جار العمل على تطوير المصنع من خلال استيراد العديد من خطوط التصنيع لضخ كميات كبيرة من الجبن داخل السوق المحلية.

جدير بالذكر أن مصنع «بكار» حاصل على العديد من الشهادات التى تميز منتجها فى الأسواق، ويحاول مواكبة التكنولوجيا المتطورة فى صناعة الألبان من خلال استخدام خطوط إنتاج حديثة مستوردة من الخارج.

المال ـ خاص