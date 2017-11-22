10 ملاحظات حول حفل افتتاح مهرجان DMC بالقاهرة

رحاب صبحى 1. كان هناك حضور كبير من جانب النجوم كيسرا، الرئيس الشرفي للمهرجان، وحسين فهمي وعزت أبو عوف، الرئيسين السابقين له، ومنى زكي وأحمد حلمي وصبا مبارك ونجلاء بدر، وحسن الرداد، وإيمي ودنيا سمير غانم.. وغيرهم. 2. كان هناك تنظيم جيد فى دخول الفنانين على الريد كاربت، وإن كان قد تم فصل الفن

رحاب صبحى





1. كان هناك حضور كبير من جانب النجوم كيسرا، الرئيس الشرفي للمهرجان، وحسين فهمي وعزت أبو عوف، الرئيسين السابقين له، ومنى زكي وأحمد حلمي وصبا مبارك ونجلاء بدر، وحسن الرداد، وإيمي ودنيا سمير غانم.. وغيرهم.

2. كان هناك تنظيم جيد فى دخول الفنانين على الريد كاربت، وإن كان قد تم فصل الفنانين عن الصحفيين والمصورين.

3. كانت هناك مقاعد كثيرة فارغة بقاعة حفل الافتتاح، ومن الواضح أن ذلك يرجع لانتقال الافتتاح إلى التجمع الخامس.

4. تأخر موعد حفل الافتتاح ثلاث ساعات، حيث كان من المفترض أن يبدأ من السابعة مساءً لكنه تأخر فعليًّا حتى العاشرة مساءً، مما دفع الصحفيين الجالسين في البلكون لأن يصفقوا لإدارة المهرجان لتعجيل بدء الحفل.

5. كان من الواضح على الفنانة أصالة أنها قد نسيت كلمات أغنية “يالى بدعتوا الفنون” للموسيقار محمد عبد الوهاب، فقد ظلت تكرر أحد الكوبليهات، هذا بالطبع إلى جانب مشاكل الصوت التي استمرت على مدار الأغنية.

6. تم فصل الصحفيين عن الفنانين ومنعهم من التحدث معهم على الريد كاربت، كما تم تخصيص أماكن لهم فى البلكون بعيدًا عن مقاعد الفنانين، رغم أنه كانت هناك مقاعد كثيرة فارغة.

7. أغلب الحاضرين غادروا القاعة بعد انتهاء الحفل ولم ينتظر لمشاهدة فيلم الافتتاح “The mountain between us” إلا عدد قليل، كما غادر عدد كبير من الصحفيين للحاق بالأتوبيس الذي أتى منهم للعودة بهم إلى دار الأوبرا.

8. توقف عرض فيلم الافتتاح “The mountain between us” بسبب مشاكل فنية، مما جعل الحاضرين ينصرفون عن الحفل حيث قدم مخرج الفيلم هانى أبو اسعد اعتذاره للحاضرين.

9. قناة DMC الراعية للمهرجان غطّت أحداث الافتتاح حصريًّا، ودرءًا للوم النقاد من أن التليفزيون الرسمي للدولة أهمل من قِبل إدارة المهرجان، أعطت DMC لنايل سينما حق وضع كاميرا في أحد جوانب الرد كاربت، قامت المذيعة إنجي علي من خلالها باستضافة ما تيسر من النجوم، مع الإكثار من شكر DMC، وهو ما وضح أنه أمر متفق عليه.