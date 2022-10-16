10 مصانع مكرونة تطالب «التموين» بتسليم الدقيق بالأسعار الجديدة

تقدمت 10 مصانع مكرونة تقدمت بطلبات إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسلم الدقيق بالأسعار الجديدة التى أعلنت عنها الوزارة، الأسبوع الماضى، بقيمة 10 آلاف جنيه للطن؛ وذلك لإنتاج الكميات وتوريدها لهيئة للسلع التموينية ومن ثم طرحها على بطاقات التموين .

كانت وزارة التموين قد أعلنت، الأربعاء الماضى، أنه تمت إتاحة الدقيق ‏لمصانع المكرونة التى تعمل فى منظومة السلع التموينية، بداية من أمس السبت، بسعر 10 آلاف جنيه للطن؛ بهدف ضبط أسعاره فى السوق الحرة لصناعة الخبز الفينو والسياحى والمكرونة، فى ظل الأزمات التى يواجهها ‏العالم، والحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من نقص سلاسل الإمداد عالمياً.‏

على صعيد آخر لفتت المصادر إلى أن 7 مطاحن (%72) تستعد أيضًا للتقدم بطلبات الحصول على القمح من هيئة السلع التموينية بسعر 8700 للطن؛ لطحنه ولتوريده إلى المخابز السياحية والأفرنجية.

كان وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى قد أصدر قرارًا، الأربعاء الماضى، بشأن إتاحة شراء القمح من هيئة السلع التموينية، وذلك للمطاحن %72 لإنتاج الخبز الفينو والسياحى، والمخبوزات، والحلويات، بسعر 8700 جنيه للطن الواحد.

يشار إلى أن مطاحن ومخابز %72 تقوم بإنتاج الدقيق الحر والخبز الفينو والسياحى والمكرونة خارج منظومة البطاقات التموينية، وسبب تسميتها بـ%72 هو نسبة استخراج الدقيق من القمح عند طحنه.

ورحبت شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة بقرار وزارة التموين بشأن طرح القمح والدقيق بتلك الأسعار كخطوة هامة لتهدئة الارتفاعات المتتالية بالسوق المحلية.

وقال أيمن حمدى، عضو الشعبة، لـ«المال»، إن سعر طن الدقيق الفاخر الخاص بإنتاج المخبوزات والحلويات يسجل، اليوم، 16 ألف جنيه فى السوق الحرة، مقابل 14 ألفًا بداية أكتوبر الحالى.

وأضاف حمدى أن طن الدقيق العادى الخاص بإنتاج الخبز الفينو بأحجامه المختلفة، يتراوح سعره حاليًّا بين 12 و13 ألف جنيه، بدلًا من 11500 – 11800 جنيه منذ أيام.

وأكد حمدى أن المخابز السياحية والأفرنجية ستعمل على توفير الخبز الفينو بأسعار معقولة وبأوزان تُرضى المستهلكين عند تسلم الدقيق بالقيم الجديدة التى أعلنتها الحكومة من خلال مطاحن القطاع الخاص. ولفتت قرارات «التموين» إلى ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن %72 مخابز سياحية مرخصة، وأن ‏تكون أيضاً مصانع المكرونة متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لإنتاج كميات مورَّدة لصالح منظومة السلع التموينية.