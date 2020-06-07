10 محافظ تأمين تبيع حصصها في الزيوت المستخلصة بقيمة 11.2 مليون جنيه

الزيوت المستخلصة تفصح عن عمليات بيع على أسهم محافظ التأمين

أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن قيام عشر محافظ استثمارية مملوكة لشركتي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة ببيع حصصا فيها بقيمة إجمالية 11.2 مليون جنيه.

وقالت الزيوت المستخلصة فى إفصاح للبورصة الأحد، إن خمس محافظ مملوكة لمصر للتأمين باعت آخر ما تبقى لها فى الشركة بقيمة إجمالية 6 ملايين جنيه.

وباعت المحافظ الخمس 5.8 مليون سهم تمثل 3.7% من أسهم الشركة بمتوسط سعر 1.03 جنيه للسهم.

كما قامت خمس محافظ استثمار مملوكة لشركة مصر لتأمينات الحياة ببيع 5 ملايين سهم بقيمة إجمالية 5.2 ملايين جنيه بمتوسط سعر 1.04 جنيه للسهم.

وأصبحت نسبة مساهمة مصر لتأمينات الحياة صفرا بعد العملية مقارنة بنحو 2.54% قبل العملية.

ويبلغ رأسمال شركة الزيوت المستخلصة 200 مليون جنيه موزعا على 200 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والياسمين القابضة، اتحاد العاملين ، إضافة إلى مستثمرين أفراد ومتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.

ونفذت محافظ استثمار شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة عمليات بيع لحصصها فى عدة شركات مدرجة بالبورصة خلال الفترة الماضية .

10 محافظ تأمين باعت حصص في شارم دريمز بقيمة 13.4 مليون جنيه

وأعلنت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى فى وقت سابق عن قيام عشر محافظ استثمارية مملوكة لشركتى مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة بقيمة إجمالية 13.4 مليون جنيه.

وقالت شارم دريمز فى إفصاح للبورصة 3 يونيو الجاري، إن خمس محافظ مملوكة لمصر للتأمين باعت 3.5 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 8.4 مليون جنيه تقريبا بمتوسط سعر 2.38 جنيه للسهم.

كما قامت خمس محافظ استثمار مملوكة لشركة مصر لتأمينات الحياة ببيع 2 مليون سهم بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه بمتوسط سعر 2.46 جنيه للسهم.

3 محافظ تأمين باعت حصة مصر للزيوت بقيمة 2.4 مليون جنيه

كما أفصحت شركة مصر للزيوت والصابون عن ثلاث محافظ استثمارية مملوكة لشركة مصر للتأمين ببيع حصة فيها بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 4 يونيو الجاري، إن هذه المحافظ باعت 151.8 ألف سهم بمتوسط سعر 16.15 جنيه للسهم.

وانخفضت نسبة مساهمة محافظ مصر للتأمين بعد تلك العملية إلى 1.69% فى أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.2 % قبل العملية.