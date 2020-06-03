10 محافظ تأمين تبيع حصصا في شارم دريمز للسياحة بقيمة 13.4 مليون جنيه

شارم دريمز للاستثمار السياحى تفصح عن صفقات بيع على أسهم محافظ التأمين بها

أعلنت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى عن قيام عشرة محافظ استثمارية مملوكة لشركتى مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة بقيمة إجمالية 13.4 مليون جنيه.

وقالت شارم دريمز فى إفصاح للبورصة الأربعاء، إن خمس محافظ مملوكة لمصر للتأمين باعت 3.5 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 8.4 مليون جنيه تقريبا بمتوسط سعر 2.38 جنيه للسهم.

وانخفضت نسبة مساهمة مصر للتأمين بعد تلك العملية إلى 0.18% فى أسهم الشركة مقارنة بنحو 7.9% قبل العملية.

خمس محافظ مملوكة لتأمينات الحياة باعت 2 مليون سهم

كما قامت خمس محافظ استثمار مملوكة لشركة مصر لتأمينات الحياة ببيع 2 مليون سهم بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه بمتوسط سعر 2.46 جنيه للسهم.

وأصبحت نسبة مساهمة مصر لتأمينات الحياة صفرا بعد العملية مقارنة بنحو 3.89% قبل العملية.

ويبلغ رأسمال شركة شارم دريمز 859 مليون جنيه موزعا على 52.9 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيه للسهم.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 65.44 مليون جنيه خلال 2019، مقارنة بصافى خسارة قدرها 25.9 مليون جنيه خلال 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 106.6 مليون جنيه خلال 2019 مقارنة بإيرادات بلغت 29.54 مليون جنيه في 2018.

أربع محافظ تأمين تبيع حصص فى الرواد للسياحة بقيمة 19.2 مليون جنيه

فى سياق متصل ، أعلنت شركة الرواد للسياحة عن قيام 4 محافظ استثمارية مملوكة لشركة مصر للتأمين ببيع 2.34 مليون سهم من حصتهم بالشركة بقيمة اجمالية 19.2 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة أمس الثلاثاء إن نسبة مساهمة محافظ مصر للتأمين انخفضت إلى 5.7% فى أسهمها بعد العملية مقارنة بنحو 19.31% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.4 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الرواد للسياحة 173 مليون جنيه موزعا على 17.3 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.

وتعمل الشركة منذ عام 1988 فى مجال تقديم خدمات الحج والعمرة ، كما تعمل فى نشاط حجز تذاكر الطيران لجميع أنحاء العالم، وتقديم خدمات السياحة الداخلية والخارجية.

ويتوزع هيكل ملكية الرواد بين عدة شركات ، مصر لتأمينات الحياة ، بنك مصر، مصر للتأمين.

كما يمتلك عدد من المستثمرين الأفراد حصص مختلفة ،منهم عادل زكى وابراهيم الصعيدى، إضافة إلى آخرين من يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.

فيما تقدم شارم دريمز خدمات الفنادق والمنتجعات السياحية وخطوط الرحلات البحرية منذ عام 1996 ، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ عام 2000.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة شركات وبنوك وصناديق استثمار ،أبرزها شركة جنرال ميدترينيان القابضة، شركة أوفال، بنك قناة السويس.

كما يساهم البنك الأهلى المصرى، الصندوق العالمى للاسثتمار، مصر للتأمين، بوتكس مصر، إضافة إلى مساهمين أفراد ومتداولين على الأسهم الحرة فى البورصة.