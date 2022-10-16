10 محافظات تخصص 3.5 مليار جنيه لمشروعات الطرق والكبارى

رصدت 10 محافظات غالبتيها بالوجه القبلى، مبلغًا بقيمة 3.5 مليار جنيه فى خطتها الاستثمارية للعام المالى الجارى 2023-2022، لاستكمال تنفيذ حزمة من مشروعات إنشاء وصيانة الطرق والكبارى بالمراكز، وفقا لمنشور اطلعت عليه «المال».

ضمت قائمة المحافظات: «سوهاج، وقنا، وأسيوط، وأسوان، والأقصر، وبنى سويف، والمنيا، والشرقية، الغربية والمنوفية»، وتم اختيار المشروعات بنطاق كل محافظة وفقا للأولوية الملحة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن تنفيذ كافة الأعمال يتم تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، وفقا للاتفاقية التى تم توقيعها فى فبراير 2020، بين وزارتى النقل والتنمية المحلية.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات تأتى بالتوازى مع تنفيذ وزارة النقل عددًا من المحاور المرورية والكبارى بتلك المحافظات لربط الواقع منها فى منطقة غرب النيل إلى شرقه.

ونال قطاع النقل -مترو أنفاق، وطرق وكبارى- حزمة كبيرة من استثمارات الحكومة خلال العام المالى الحالى 2023-2022، إذ مقدَّر أن يبلغ إجمالى الأعمال المُستهدفة للقطاع نحو 307 مليارات جنيه، مقابل 240.7 مليار العام الماضى، واستحوذت محافظات الوجه البحرى على نصيب الأسد.

ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط، سيصل إنتاج قطاع النقل بالأسعار الحالية خلال عام 2023/22 إلى 672.4 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 586.5 مليار فى (2022/21)، بنسبة زيادة %14.7 بينما يستهدف الإنتاج الحقيقى للقطاع ارتفاعًا بنحو %4.8 إذ مُقدّر نموه ليصل إلى 614.6 مليار.

وفيما يخص ناتج القطاع، من المستهدف أن يرتفع إلى 442.4 مليار جنيه عام 2023/22 بالأسعار الحالية، مقابل 380.6 مليار فى 2022/21، محققًا مُعدل نمو %16.2.

وكشف تقرير حكومى نشرته «المال» فى وقت سابق أن إجمالى شبكة الطرق «المرصوفة والترابية» على مستوى الجمهورية بلغ 149.9 ألف كيلومتر بنهاية يونيو 2020.

وتتوزع أطوال شبكة الطرق وفقًا للتقرير بواقع 101.5 ألف كيلومتر طرق مرصوفة، و48.5 ألف كيلومتر شبكة الطرق الترابية التى تم رصفها مجددًا.

وتتوزع جهات الولاية على عدد الطرق المذكورة سابقًا، بواقع 26.4 ألف كيلومتر تمثل %26 لهيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل، فيما تتبع نسبة %51 بأطوال 52.2 ألف كيلومتر لمديرات الطرق والكبارى «محليات».

وبلغ حجم شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 16.6 ألف كيلومتر بنسبة %16.4 فيما بلغ أطوال الطرق المنفذة بواسطة إحدى الجهات الوطنية 6.3 ألف كيلومتر بنسبة %4.2 من إجمالى الشبكة.

وبلغ إجمالى الكبارى المنفذة على مستوى الجمهورية (من 2010 حتى يونيو 2020)، 39619 كوبرى، منها 35577 لوزارة الرى والموارد المائية، و1848 كوبرى لهيئة الطرق والكبارى، و899 كوبرى تابعة لمديريات الطرق «المحليات»، و52 كوبرى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، و938 كوبرى تابعة لهيئة السكة الحديد، ونحو 298 كوبرى منفذة بواسطة إحدى الجهات الوطنية، و7 كبارى تتبع هيئة قناة السويس.