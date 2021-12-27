10 كيانات تتنافس على مناقصة توريد قطع غيار قطارات الخط الأول للمترو

تتنافس 10 شركات محلية وعالمية على توريد قطع غيار العمرات الجسيمة للقطارات الفرنسية العاملة على خط المترو الأول (حلوان- المرج الجديدة) بحسب تصريحات مصادر مطلعة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

مصادر: شراء المهمات من مصر وأوروبا واليابان وأمريكا فقط

وأضافت المصادر لـ «المال» أن توريد المهمات يقتصر على مصر،وأوروبا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، لمدة 15 شهرًا لتنفيذ العقد كاملا، على أن تورد %50 من الكميات المطلوبة خلال 6 شهور من بداية التعاقد الرسمى مع الكيان الفائز.

وأوضحت أن العمرات الجسيمة تتم كل 2.5 و4.5 عام وفقا للحالة الفنية للقطارات، مشيرة إلى أن الوحدات المتحركة المقرر صيانتها بعيدة عن القطارات التى أسند إلى شركة «كاف» الإسبانية تطويرها بشكل كامل.

وتسير وزارة النقل فى الوقت الحالى، فى أكثر من اتجاه لتحديث وزيادة شبكة خطوط مترو الأنفاق داخل القاهرة، إذ تم فى أواخر العام الماضى إبرام اتفاقية بين كل من وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، فى إطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية وهم «الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنكا الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاستثمار الأوروبى»، للمساهمة بإجمالى حزمة تمويلية بقيمة 605 ملايين يورو، لإعادة تأهيل الخط الذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق بإجمالى تكلفة 751 مليون يورو.

ويمتد الخط الأول من المرج الجديدة حتى حلوان بإجمالى 35 محطة بمسافة حوالى 44 كيلومترًا، وتشمل خطة تطوير الخط التى بدأت وزارة النقل تنفيذها على مراحل، أعمال السكة، وتجديد كامل القضبان، ونظم التحكم المركزى المسئولة عن متابعة والتحكم فى مسار القطارات لتقليل نسبة التدخل البشرى فى التشغيل، إلى جانب تحديث أنظمة الاتصالات المركزية الكهروميكانيكية، فضلًا عن استبدال الشبكة الكهربائية الحالية لانتهاء عمرها الافتراضى بأخرى جديدة.

ووقعت «النقل» خلال الفترة الماضية، عقدا مع شركة «ألستوم» الفرنسية لتصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول لمترو الأنفاق شاملا أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة، بقيمة 815.6 مليون يورو، و1.2 مليار جنيه.

وجرى توقيع اتفاقية عقد بقيمة 185 مليون يورو مع شركة (كاف) الإسبانية لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير 23 قطارا للخط الأول للمترو.