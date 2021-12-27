نقل وملاحة

10 كيانات تتنافس على مناقصة توريد قطع غيار قطارات الخط الأول للمترو

تم فتح المظاريف الفنية
مدحت إسماعيل 9:39 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21 9:39 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتنافس 10 شركات محلية وعالمية على توريد قطع غيار العمرات الجسيمة للقطارات الفرنسية العاملة على خط المترو الأول (حلوان- المرج الجديدة) بحسب تصريحات مصادر مطلعة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

مصادر: شراء المهمات من مصر وأوروبا واليابان وأمريكا فقط

وأضافت المصادر لـ «المال» أن توريد المهمات يقتصر على مصر،وأوروبا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، لمدة 15 شهرًا لتنفيذ العقد كاملا، على أن تورد %50 من الكميات المطلوبة خلال 6 شهور من بداية التعاقد الرسمى مع الكيان الفائز.

وأوضحت أن العمرات الجسيمة تتم كل 2.5 و4.5 عام وفقا للحالة الفنية للقطارات، مشيرة إلى أن الوحدات المتحركة المقرر صيانتها بعيدة عن القطارات التى أسند إلى شركة «كاف» الإسبانية تطويرها بشكل كامل.

اقرأ أيضا  موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 1731 طن بضائع اليوم

وتسير وزارة النقل فى الوقت الحالى، فى أكثر من اتجاه لتحديث وزيادة شبكة خطوط مترو الأنفاق داخل القاهرة، إذ تم فى أواخر العام الماضى إبرام اتفاقية بين كل من وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، فى إطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية وهم «الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنكا الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاستثمار الأوروبى»، للمساهمة بإجمالى حزمة تمويلية بقيمة 605 ملايين يورو، لإعادة تأهيل الخط الذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق بإجمالى تكلفة 751 مليون يورو.

اقرأ أيضا  زيادة 56% بعدد السفن العابرة لبحر الشمال خلال 2021

ويمتد الخط الأول من المرج الجديدة حتى حلوان بإجمالى 35 محطة بمسافة حوالى 44 كيلومترًا، وتشمل خطة تطوير الخط التى بدأت وزارة النقل تنفيذها على مراحل، أعمال السكة، وتجديد كامل القضبان، ونظم التحكم المركزى المسئولة عن متابعة والتحكم فى مسار القطارات لتقليل نسبة التدخل البشرى فى التشغيل، إلى جانب تحديث أنظمة الاتصالات المركزية الكهروميكانيكية، فضلًا عن استبدال الشبكة الكهربائية الحالية لانتهاء عمرها الافتراضى بأخرى جديدة.

اقرأ أيضا  تباين التقديرات حول نسب تضرر «النقل السياحى» من توقف «الحج والعمرة»

ووقعت «النقل» خلال الفترة الماضية، عقدا مع شركة «ألستوم» الفرنسية لتصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول لمترو الأنفاق شاملا أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة، بقيمة 815.6 مليون يورو، و1.2 مليار جنيه.

وجرى توقيع اتفاقية عقد بقيمة 185 مليون يورو مع شركة (كاف) الإسبانية لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير 23 قطارا للخط الأول للمترو.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

«قناة السويس» تسند بناء خمس قاطرات جديدة لـ «التمساح»

نادية سلام 9:41 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 27-12-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

طائرات الدرونز مجال جديد للصراع بين أمريكا والصين

أيمن عزام 11:30 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز البوتاجاز NAVIGATOR YAUZA لأول مرة

محمود محسن 6:51 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

تفاصيل تعديل هيئة ميناء الإسكندرية لمخطط المنطقة اللوجستية بترعة النوبارية

السيد فؤاد 4:23 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 14 سفينة

أماني العزازي 2:39 م, الأحد, 26 ديسمبر 21