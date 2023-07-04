10 كيانات أدوية تسجل مبيعات 16.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023

سجلت 10 شركات أدوية مبيعات بقيمة 16.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن، وفق تقرير شركة الإحصائيات العالمية «آى كيوفيا».

-1 «نوفارتس»

وتتربع شركة نوفارتس السويسرية كأكثر الشركات مبيعًا فى سوق الدواء المصرية منذ عدة سنوات، بسبب امتلاك الشركة عددًا كبيرًا من المنتجات التى لا تتوفر لها مثيل، فضلًا عن توجيه استثمارات كبيرة للبحث العلمي، وأوضح الدكتور شريف أمين رئيس مجلس إدارة «نوفارتس فارما» فى تصريحات له عقب توليه منصبه، أن استثمار شركته تبلغ 9 مليارات دولار فى مجال البحوث والتطوير على المستوى العالمي.

وأكد أن وجود عدد كبير ومتنوع من المنتجات التى تصل إلى 150 علامة تجارية ومنتجًا فى العديد من التخصصات الطبية المختلفة، مثل أمراض شرايين القلب، والأورام، والأراض العصبية والمناعية، وأمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة لقطاع ساندوز الذى يوفر المثائل الحيوية لكثير من الأمراض والمضادات الحيوية والعقاقير التى لا تحتاج لوصفة طبية يتيح لمقدمى الخدمات الطبية بدائل كثيرة لتلبية احتياجات المرضى.

ويقع مصنع شركة نوفارتس فى مصر على مساحة 80 ألف متر مربع، وتم إنشاؤه فى عام 1962، ويعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، ويختص بإنتاج 107 أنواع دوائية، لتلبية %7 من احتياجات الدواء فى السوق المحلية، كما يعمل بمجموعة «نوفارتس مصر» نحو 2000 موظف، منهم 500 صيدلى وخبير فنى، يعملون بالمصنع.

-2 «سانوفى»

وسجلت مبيعات شركة سانوفى الفرنسية 2.2 مليار جنيه لتكون فى المركز الثانى ضمن أكثر الشركات مبيعًا خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتغطى شركة «سانوفي» مجالات علاجية رئيسية هي: الأمراض القلبية، الجهاز العصبى المركزي، مرض السكري، الطب الباطني، علم الأورام، تخثر الدم، بالإضافة إلى أن الشركة أكبر مُنتج للقاحات عالميًّا من خلال فرعها «سانوفى باستور».

وتعتزم شركة الأدوية الفرنسية طرح 30 دواءً من أدويتها، بما فى ذلك الأنسولين، على أساس غير ربحى فى 40 دولة من الدول منخفضة الدخل، بخطوة أولى من خطتها الرامية إلى زيادة الوصول لأدويتها فى جميع أنحاء العالم.

وسيتم توفير الأدوية تحت اسم العلامة التجارية الجديدة «إمباكت»، وهى جزء من وحدة الصحة العالمية التابعة لسانوفى التى أطلقت العام الماضي، وتقع خارج نطاق الأعمال التجارية.

وقالت سانوفي، فى بيان صحفي، إن الخطة تشمل أيضًا صندوق إمباكت بقيمة 25 مليون دولار، الذى سيخصص لدعم شركات الرعاية الصحية المحلية الناشئة، وتوفير التدريب على استخدام الأدوية.

والأدوية المطروحة مدرجة بالفعل فى قائمة الأدوية الضرورية لمنظمة الصحة العالمية، وقد جرى تحديد الأنسولين على وجه الخصوص من قبل المنظمة كدواء منقذ للحياة لمرضى السكري، ويصعب الوصول إليه فى العديد من البلدان المنخفضة الدخل.

-3 «روش»

وسجلت روش السويسرية مبيعات بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي.

قال الدكتور محمد سويلم، المدير العام لشركة «روش» مصر، إن قيمة استثمارات الشركة السويسرية عالميًّا فى مجال البحث والتطوير فقط بلغت 14 مليار دولار خلال عام 2022، بواقع 12 مليارا فى قطاع الدواء، و2 مليار بالأدوات التشخيصية.

وحول التصنيع فى مصر، أوضح «سويلم» أن الأدوية تنقسم إلى قسمين، الأول: يضم الأدوية الحيوية، وتحتاج إلى تكنولوجيا تصنيع عالية ومتقدمة، والثاني: الأدوية الكميائية وتُعد الأسهل فى تصنيعها، مبينًا أن أغلب أدوية «روش» تتبع القسم الأول، ضاربًا المثل بالفارق بين تكنولوجيا التصنيع فى النوعين، فالأول يشبه تصنيع طائرة، أما الثانى فيشبه تصنيع دراجة عادية.

وأشار «سويلم» إلى اتخاذ خطوات جادة لنقل تكنولوجيا التصنيع للأدوية الحيوية إلى مصر من خلال مدينة الدواء، وتوقيع اتفاق تعاون مع مدينة الدواء «جيبتو فارما».

-4 «فاركو»

وسجلت «فاركو» مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وقال الدكتورشيرين حلمي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فاركو للأدوية، إن مصنع المجموعة بالمدينة المنور، فى المملكة العربية السعودية، سيبدأ العمل بالإنشاءات فى الأول من يوليو القادم، بعد استلام الأرض والانتهاء من كافة التراخيص، متوقعًا بدء الإنتاج خلال ثلاث سنوات.

وأضاف «حلمي» فى حوار سابق لـ«المال» أن الشركة تعمل على تطوير خطوط الإنتاج الموجود بكل المصانع المختلفة التابعة لفاركو، لتواكب أحدث آليات التصنيع الموجودة عالميًّا.

وأكد أن عدم استقرار سعر الصرف يؤثر على تكاليف صناعة الدواء، وبالتالى تزيد النواقص لعدم قدرة الشركات على تلبية الزيادة المتسارعة فى سعر الدولار، مع ثبات أسعار الدواء.

وشدد على ضرورة دراسة الأمر بطريقة مختلفة وآلية أسرع لمواكبة الزيادة السريعة تجنبًا للدخول فى أزمة نقص كبيرة لعدد كبير من الأدوية، خاصة أن توافر مخزون للأدوية ومستلزمات الإنتاج يكفى لمدة عام تقريبًا، متسائلًا عن جدوى وجود خامات ومستلزمات إنتاج بالموانئ المصرية لمدة تزيد عن أربع أشهر.

-5 «جلاكسو سميثكلاين»

وسجلت جلاكسو سميث كلاين مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه، كما أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جلاكسو سميثكلاين، تراجع أرباح الشركة بنسبة 98.4% عن الربع الأول من العام الجاري.

أوضحت الشركة فى بيان للبورصة أنها حققت أرباحًا بلغت 13.81 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 869.16 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.

-6 «آمون فارما»

وسجلت مبيعات «آمون فارما» 1.4 مليار جنيه، وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء لـ«القابضة الإماراتية» المالكة للشركة، إنها تهدف إلى تطوير سلسلة متكاملة فى قطاع الصحة والدواء من خلال استثمارات استراتيجية ومشاريع جديدة على الصعيدين المحلى والدولي.

وأضاف أنها تستهدف خفض تكلفة إنتاج الأدوية وجعلها فى متناول المرضى، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع، من خلال التوسع فى الاستثمار بالبحث العلمي.

وأشار «القاسم» إلى أن الاستثمار فى «آمون» يعكس الالتزام تجاه منصة الاستثمار المشترك التى تم تأسيسها مع الصندوق السيادى المصري، لافتاً إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الصندوق لترسيخ مكانتها فى مجال الصناعات الدوائية.

-7 «الحكمة»

قال مسعود عبدالمجيد، العضو المنتدب لشركة أدوية الحكمة مصر، إن مبيعات «الحكمة» الأردنية سجلت 1.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن الشركة تعمل على دعم توطين صناعة الدواء فى مصر، وذلك بالتعاون مع الخبرات العالمية للشركة من الشركات والمصانع الشقيقة لها فى الولايات المتحدة الأمريكية، والبرتغال، وألمانيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أنه سيتم ضخ استثمارات فى التوسعات المرتقبة، من خلال إضافة منتجات جديدة، وتحديث مركز الأبحاث والتطوير.

وأشار إلى أن عدد منتجات الشركة الحالية يبلغ أكثر من 100 منتج، بعد أن تم إضافة 8 منتجات مؤخرًا، موضحًا أن الشركة تستهدف طرح عدة منتجات جديدة كل عام، مؤكدًا أن الشركة تخدم أكثر من 20 تخصصًا طبيًّا.

-8 « أسترازينيكا»

وسجلت مبيعات « أسترازينيكا» 1.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وقال الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إن شركته ستجرى خلال الثلاث سنوات المقبلة أحدث الفحوصات والتشخيصات الطبية لنحو مليون شخص يعانون من مختلف أنواع السرطان، بالإضافة إلى تدريب حوالى 4000 أخصائى رعاية صحية فى مصر.

وأكد على حرص «أسترازينيكا» على المشاركة الفعالة فى كل ما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتعزيز مستوى الرعاية الصحية فى المنطقة بأكملها.

كما قامت شركة أسترازينيكا بتوقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الرعاية الصحية المصرية فى حضور الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية بهدف تسليط الضوء على عبء أمراض الكلى المزمنة، والتركيز على توجيه السياسات نحو التشخيص المبكر، خلال النسخة الثانية من المؤتمر الطبى الإفريقي.

-9 «إيفا فارما»

وسجلت مبيعات «إيفا فارما» مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وقال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب، إن “إيفا فارما” تخطط لصناعة المواد الخام لبعض الأدوية لتوفير العملة الصعبة المتعلقة باستيراد تلك المواد.

وأوضح أن “إيفا فارما” تسعى للحصول على التراخيص اللازمة للتصدير إلى السوق الأمريكية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك زيارات متعددة من مؤسسات دولية لمصانع إيفا فارما فى مصر للتأكد من مدى التزام الشركة بالاشتراطات المتعلقة بالتصدير إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

-10 «ماركيرل»

وسجلت شركة «ماركيرل» مليار جنيه، لتظهر للمرة الأولى ضمن قائمة العشرة الكبار فى السوق المصرية، وقال الدكتور وجدى منير، مدير عام شركة ماركيرل للصناعات الدوائية، إن شركته نجحت فى تحقيق معدلات نمو جيدة فى حجم مبيعاتنا خلال العام الماضي، والتى انعكست على الحصة السوقية.

وكشف مدير عام شركة ماركيرل للصناعات الدوائية عن حصول شركته على قرض بقيمة 300 مليون جنيه من بنك قطر الوطنى الأهلى لتمويل توسعات الشركة، قائلا فى بيان صحفي، إن قيمة القرض ستوجه حصيلته لتمويل إنشاء منطقة عقيمة للحقن والقطرات بمصنع الشركة فى المنطقة الصناعية بمدينة العبور، متوقعًا بدء الإنتاج خلال عامين.