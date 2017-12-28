10 قوانين اقتصادية يحسمها البرلمان في 2018

ياسمين فوازينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال عددا من مشروعات القوانين التي من المنتظر إقرارها خلال عام ٢٠١٨، الذي يفصلنا عنه 48 ساعةوفيما يلي أبرز ١٠ مشروعات قوانين اقتصادية رصدتها "المال" تنتظر حسم النواب خلال العام الجديد وهي كالاتي :أولا :مشروع قانون "حماية المستهلك



ياسمين فواز

ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال عددا من مشروعات القوانين التي من المنتظر إقرارها خلال عام ٢٠١٨، الذي يفصلنا عنه 48 ساعة

وفيما يلي أبرز ١٠ مشروعات قوانين اقتصادية رصدتها “المال” تنتظر حسم النواب خلال العام الجديد وهي كالاتي :

أولا :مشروع قانون “حماية المستهلك”:

تضع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اللمسات الأخيرة علي مواد العقوبات بمشروع قانون حماية المستهلك تمهيدا لادراجه في جلسة عامة خلال الاسبوع الاول من يناير ٢٠١٨ .

ووفقا للنائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فإنأقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاسبوع الماضي المسودة النهائية لقانون «حماية المستهلك»، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت النهائي عليها.

و تضمنت المسودة النهائية عقوبات مغلظة بالسجن والغرامة؛ للمتجاوزين أبرزها «بالنسبة للإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو امداده ببيانات غير صحيحة، أقرت غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

كما شملت المسودة النهائية مادة تنص على «المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه حال حجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وألزم القانون الحائز لهذه السلع للاستعمال الشخصي، بإخطار الجهاز بالسلع المخزنة لديه، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار على المحكوم عليه».



ثانيا :مشروع قانون” الخروج من السوق “(الافلاس):

يعتبر قانون إعادة الهيكلة والتصفية والإفلاس، على رأس القوانين التى ترى الحكومة أنها قوانين مهمة لتحسين بيئة الاستثمار، حيث إنها تنظم عملية خروج الأموال، وتصفية الشركات.

وأرسل مجلس الدولة القانون لمجلس النواب بعد مراجعته فى مارس الماضى، لكن البرلمان لم يبدأ فى دراسة القانون إلا فى 4 مايو الماضى، بعد إقرار قانون الاستثمار، وبعد أن قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تشكيل لجنة من أعضائها، ومستشارين من المحكمة الاقتصادية، وممثلين لوزارة العدل لإعادة مناقشة القانون، وبيان مدى توافقه مع أحكام الدستور، وقانون التجارة.

من جانبه قال النائب ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مراجعة القانون، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال عام ٢٠١٨، مضيفا أن القانون يتعامل مع الشخص المفلس باعتباره شخص حسن النية سي الحظ وهذا التشريع به مواد تحميه وتوفر له حلولا تنهي القضايا الخاصة به في وقت مناسب وتضمن له خروج آمن من السوق وتضمن للدائنين الحصول على نسبة معقولة مرضية من أموالهم أفضل من لا شيء، بدلا من القضايا التي كانت تستمر سنوات في المحاكم ، مؤكدا أنه قانون مكمل لقانون الاستثمار الجديد.

ثالثا: مشروع قانون” المناقصات والمزايدات” :

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون داخلها عقب انتهاء جلسات الاستماع التي عقدها مع المعنيين بالقانون علي مستوى الشركات والوزارات.

وكشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن اللجنة حريصة علي أن تضيف مزيد من أحكام الرقابة بالقانون للقضاء على أبواب الفساد.

جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

رابعا :مشروع قانون تعديلات “سوق المال”:



تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب استكمال مناقشة تعديلات قانون سوق المال المرسل من الحكومة إلى البرلمان الاسبوع الاول من ٢٠١٨، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره فى أقرب جلسه عامة.

ووفقا للنائب محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فإنه تم تأجيل مناقشة تعديلات سوق المال لحين إطلاع أعضاء اللجنة عليه، مضيفا أن الاستفاضة فى مناقشة مواد القانون مقررا لها الاسبوع المقبل.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحاته لـ”المال” أن الهدف الأساسي من تعديلات سوق المال هى مواكبة تطورات العصر الحالى، إضافة إلى القضاء على غسيل الأموال، وتشجيع أكبر عدد ممكن من الشركات للأستثمار فى البورصة.

خامساً : مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة



فى نوفمبر من العام الماضي، أحال الدكتور على عبد العال – رئيس البرلمان، مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقدمت به النائبة هالة أبو السعد، إلى لجنة المشروعات الصغيرة، ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، حيث رأت اللجنة التشريعية ضرورة الانتهاء من قانون الاستثمار أولا، ومن المقرر أن يتم إقراره بعد مناقشته خلال العام الجديد.

وأكد النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، أن اللجنة ستهتم بتعجيل مناقشة تعديلات قانون المشروعات الصغيرة حتى يتناسب مع الأوضاع الجديدة ووجود جهاز لتنمية المشروعات.

وأضاف : “القانون الحالى قديم جداً، ولا يحقق أى طموح، والمشروعات الصغيرة هى توجه الدولة خلال الفترة المقبلة”.

سادسا :مشروع قانون “التخطيط الموحد”:



وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس علي مشروع القانون المقدم من وزارة التخطيط برئاسة هالة السعيد ، وتم إحالته الي مجلس الدولة للمراجعة تمهيدا لعرضه علي البرلمان

و يتضمن القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ليكن هدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية إضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية كما يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة (الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار).



كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية فى إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، وتعبئة المزيد من الموارد المالية لصالح الاستثمار، وزيادة كفاءة الإنفاق العام.



ومن ملامح مشروع القانون أيضاً أنه يقوم بتعزيز قدرة وزارة التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزى والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.



كما يولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد عدم إدراج أى مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أى نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبياً من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

سابعا : مشروع قانون” تحويل مصلحة الضرائب والجمارك الي هيئات مستقلة”:



اعلنت النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إعدادها لمشروع قانون لتحويل كافة المصالح التي تحقق إيرادات كمصلحة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى هيئات مستقلة تخضع للرقابة مجلس الوزراء ، منفصلة عن وزراة المالية، مضيفة أن مشروع القانون يهدف إلى النهوض بالمصالح السابقة ومنحها مزيد من القوة لتتمكن من حل مشكلات الممولين وسن التشريعات اللازمة لتحقيق حصيلة تتجاوز الـ١٠٠٪.

وقالت ميرفت أليكسان في تصريحاتها لـ”المال” أنها سبق وطالبت رئيس الوزراء بتطبيق القرار الجمهورى الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، إلا أن القرار لم يفعل حتى الآن.

ونوهت إلى أن اللجنة تقوم حاليا دراسة كافة المشكلات التي تعاني منها المصالح السابقة سواء من خلال زيارات ميدانية أو عقد حوار داخل المجلس قبل تقديمها لمشروع القانون، لافتة إلى أن حصيلة مصلحة الضرائب والإيرادات الناتجة عنها تمثل 70% من الإيرادات العامة للدولة، مطالبة بسرعة إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وتشكيل لجنة للإطلاع على مشكلات مصلحة الضرائب التى تخص قيادات المصلحة.

ثامنا : مشروع قانون تنظيم” المعاملات التجارية الإلكترونية”:



تقدم النائب على الكيال، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، بهدف توفير حد أدنى من القواعد الملزمة التى تحمى حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية تطبيقاً لنص المادة (27) ونص المادة (28) ونص المادة (38) من الدستور”.

و اكد الكيال أن فلسفة القانون ترتكز على حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة والتى من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التى تتم على نحو إلكتروني، ومكافحة التهرب الضريبي وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصرى.

و ينص القانون على عدم جواز الاحتفاظ ببيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد المستهلكين إلا للمدة التى تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل فى هذه البيانات بمقابل أو بدون مقابل مع أية جهة أخرى بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحبها.

ويهدف القانون إلى فرض ضرائب على المعاملات التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى حماية حقوق المواطنين من المستهلكين من التعرض لعمليات نصب أو تدليس أو خداع من مقدمى الخدمات الإلكترونية.

تاسعا:مشروع قانون البنوك :

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري عن أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون البنوك ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، لافتا إلى أن “قبضة البنك المركزي لابد أن تكون أقوى من البنوك”، وذلك لإحكام السيطرة والرقابة على القطاع المصرفي بما يصب في صالح الاقتصاد والبنوك نفسها، لافتا إلى أنه سيتم الأخذ بأي مقترحات مقنعة بالنسبة لنا بما يصب في صالح الجميع.

عاشرا :مشروع قانون “تحصيل الضريبة من المواقع الإلكترونية “:



قال النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، أنه يقوم بإعداد مشروع قانون في الوقت الحالي خاص بتحصيل ضريبة من أصحاب المواقع الإلكترونية نظير الإعلانات التي يتم عرضها على الموقع بمقابل مادي.