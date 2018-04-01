10 ـ 15% زيادة مستهدفة بمبيعات رينو 2018

المال ـ خاص:تستهدف الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصرى لـ"رينو"؛ زيادة مبيعاتها بنسب تتراوح ما بين 10 و%15 بنهاية العام الحالى.أكد عمرو الحبال، مدير مبيعات رينو، أن الشركة أعدت خطة مستهدفة ترتكز على ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة %20 خلال العام الجارى، موضحا أن حجم الطلب شهد تحركا

المال ـ خاص:

تستهدف الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصرى لـ”رينو”؛ زيادة مبيعاتها بنسب تتراوح ما بين 10 و%15 بنهاية العام الحالى.

أكد عمرو الحبال، مدير مبيعات رينو، أن الشركة أعدت خطة مستهدفة ترتكز على ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة %20 خلال العام الجارى، موضحا أن حجم الطلب شهد تحركا نسبيا خلال الشهرين الماضيين، لتتمكن «eim» من بيع 1600 وحدة.

وأشار إلى أن الخطة التى وضعتها الشركة قابلة للتعديل كل ثلاثة أشهر للوقوف على حجم الكميات المستوردة من مختلف الفئات، كاشفا عن مستهدفات «eim» من مبيعات العلامة الفرنسية «رينو» لتتراوح ما بين 13 و14 ألفا بنهاية 2018.

وأرجع تباطؤ معدلات نمو سوق السيارات إلى فقد شريحة كبيرة من القوة الشرائية اقتناء سيارة جديدة، فى ظل ثبات كل من معدلات التضخم ورواتب المواطنين عند مستوياتها دون تغيير خلال الفترة الحالية، موضحا أن زيادة اﻷسعار شملت جميع السلع من بينها السيارات؛ اﻷمر الذى تسبب فى انخفاض حجم الطلب وتراجع المبيعات.

وطالب الحبال، بضرورة إيضاح رؤية بيئة ااستثمار بقطاع صناعة السيارات من حيث إصدار القوانين المنظمة والكشف عن الحوافز الممنوحة للمصنعيين؛ بهدف اعتماد الشركات الخطط التوسعية وبحث دراسات التجميع المحلى لطرازاتهم مع الشركات الأم.

ويذكر أن الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، تمكنت من بيع 660 سيارة من العلامة “رينو” لتستحوذ على حصة سوقية قدرها %6 خلال يناير الماضي؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن “أميك”.

