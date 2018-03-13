10 علامات تجارية ترفع حصصها الاستيرادية من السيارات

شريف عيسى رصدت "المال" تمكن 10 علامات تجارية، من تحقيق نمو فى حجم استيرادها من السيارات بنسبة تراوحت ما بين 4% إلى 1419%، وفقاً للإحصائيات المعلنة بتقرير منفذ الإسكندرية الجمركى خلال يناير من العام الحالى، مقارنة بناير 2017. وشملت العلامات…

شريف عيسى

رصدت “المال” تمكن 10 علامات تجارية، من تحقيق نمو فى حجم استيرادها من السيارات بنسبة تراوحت ما بين 4% إلى 1419%، وفقاً للإحصائيات المعلنة بتقرير منفذ الإسكندرية الجمركى خلال يناير من العام الحالى، مقارنة بناير 2017.

وشملت العلامات التجارية التى تمكنت من زيادة عدد السيارات المستوردة كلا من فورد، وفولفو، وسيات، وفولكس فاجن، ومرسيدس، وجيب، وفيات، وسوبارو، وأودى، وجاكوار.

فيما اضطرت 5 علامات تجارية لخفض حصصها الاستيرادية من السيارات بداية العام الحالى بنسبة تراوحت ما بين 10% إلى 53%، وهى: رينو، ونيسان، وكيا، وتويوتا، وهيونداى.

وامتنعت 5 علامات تجارية عن استيراد أى طرازات لها على مدار يناير وهى: اوبل، ومازدا، وجاك، وشنجان، وسوزوكى.

واحتلت فولفو قائمة العلامات التجارية بقطاع السيارات التى حققت طفرة فى مجال استيراد السيارات خلال يناير، بعدل نمو بلغ 1567%، فيما تصدرت رينو قائمة العلامات التجارية التى قررت خفض حصصها بنسبة 53%، ليصل إجمالى الطرازات التى قررت الإفراج عنها خلال يناير من العام الجارى 711 سيارة، مقارنه بعدد السيارات التى أفرج عنها خلال 2016، والتى بلغت 1500 وحدة.

وعلق أحمد يونس، مدير قطاع أودى بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، إن الطفرة التى شهدتها بعض العلامات التجارية فى حصصها الاستيرادية خلال يناير يرجع إلى تأخر عمليات الإفراج الجمركى بالتزامن مع أعياد رأس السنة، واعلان العديد من شركات عن إجازاتها بالتزامن مع بداية العام.

وأشار إلى الطفرة التى شهدتها أودى فى حصصها والتى بلغت 80%، تعود إلى تواجد العديد من الطرازات بمنفذ الاسكندرية الجمركى منذ ديسمبر من العام الماضى، وبدء الشركة الإجراءات للحصول على الإفراجات الجمركية بداية من يناير الأمر الذى انعكس بالزيادة حال مقارنة إحصائيات يناير 2018، بالعام الماضى.

ومن جانبه، قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، إن سوق السيارات خلال العام الحالى تعانى من استمرار الضبابية مما أثر بالسلب على خطط ومستهدفات المبيعات للوكلاء المستوردين، والذى انعكس بطبيعة الحال على أرقام حصصهم.

وأكد أن السوق مهددة خلال العام الحالى بالثبات عند مستويات العام الماضى، فى ظل استمرار ارتفاع أسعار السيارات مقارنة بمعدلات الدخول، مما سيسهم بشكل فعال فى محاولات الوكيل بعد إحداث أى توسعات فى حجم السيارات التى يستوردها، خشية تزايد العرض عن الطلب، واللجوء لبيعها بالخسارة بهدف ضمان استمرار دورة رأس المال.

وأشار إلى أن المحرك الأساسى لمبيعات سوق السيارات تتمثل فى البيع بالتقسيط، والآجل عبر القروض، إلا أن الصعوبات التى يواجهها ذوى الدخول المتوسطة فى الحصول على قروض لشراء سيارات جديدة، أدت إلى مزيد من التدهور للمبيعات الإجمالية له.

وأوضح أحمد الجوهرى، مدير مبيعات الشركة المتحدة لتجارة السيارات، وكلاء سيارات هيما الصينية، والموزع المعتمد لميتسوبيشى وكيا وعدد من العلامات التجارية، أنه من الصعب الأن التوقع بمستقبل الحصص السوقية، خاصة أن سوق السيارات خلال الربع الأول من كل عام تعانى من أداء متواضع فى مبيعاتها الإجمالية.

وتابع : “كما أن السيارات المفرج عنها خلال يناير وفبراير من العام الحالى هى فى حقيقية الأمر عبارة عن خطط الوكلاء للشركات الأم خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، وبالتالى فإن الحكم على التغيرات فى حصص مستوردى السيارات يمكن رصدها بداية من الربع الثالث من العام”.

يشار إلى أن عدد السيارات المفرج عنها خلال يناير من العام الحالى قد ارتفع بـ 4%، بإجمالى 6489 وحدة، مقارنة بحجم السيارات التى تم افراج عنها من منفذ الاسكندرية الجمركى خلال نفس الشهر من العام الماضى والتى بلغت 6243 وحدة.

ويوضح الجدول التالى العلامات التجارية التى اتجهت لزيادة حصصها الاستيرادية خلال يناير: