10 عروض محلية لرعاية احتفاليات الآثار

مدحت إسماعيلعرضت 10 شركات محلية، رعاية احتفاليات وزارة الأثار، الخاصة بالاكتشافات الجديدة، والافتتاحات، وانتهاء مشروعات الترميم، خلال العام الحالي.وقال الدكتور خالد العنانى، وزير الأثار، فى تصريح لـ«المال»، إنه جارى دراسة عروض تلك الشركات، غير أنه فضل عدم الكشف عن أسمائها، لحين الاتف

مدحت إسماعيل

عرضت 10 شركات محلية، رعاية احتفاليات وزارة الأثار، الخاصة بالاكتشافات الجديدة، والافتتاحات، وانتهاء مشروعات الترميم، خلال العام الحالي.

وقال الدكتور خالد العنانى، وزير الأثار، فى تصريح لـ«المال»، إنه جارى دراسة عروض تلك الشركات، غير أنه فضل عدم الكشف عن أسمائها، لحين الاتفاق معها رسميا.

وأضاف على هامش افتتاح مشروع ترميم منطقة باب الوزير، أمس، إن العام الماضى 2017 كان استثنائيا من حيث عدد الاكتشافات الأثرية، والافتتاحات، وعلى رأسها متحف الفن الإسلامى، فى يناير من نفس العام، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلي أن عام 2018 بدأ بافتتاح أثار منطقة باب الوزير، ويتضمن 3 مبان، بخلاف بدء إجراءات نقل تمثال رمسيس إلى المتحف المصرى الكبير، الذى سيتم افتتاحه نهاية العام، بالإضافة لافتتاح مقر الأمير ماماى بشارع المعز، بالقاهرة التاريخية.

وأوضح أن النصف الأول من العام الحالى، سيشهد افتتاح 4 متاحف، هى طنطا، وتل بسطا، ومطروح، وسوهاج، كما سيتم تجميع تمثال لرمسيس الثانى، أمام معبد الأقصر، وافتتاح طريق الكباش – أكبر متحف مفتوح فى العالم – بالإضافة لتطوير منطقة الأهرامات، التى ستكون حدثا فريدا حسب قوله، وأيضا افتتاح 3 قاعات جديدة، بمتحف الحضارة.

كان مجلس الوزراء قد اعتمد مؤخراً 1.2 مليار جنيه لوزارة الأثار، العام الماضى، لاستئناف العمل بالمتاحف، والمشروعات الأثرية المتوقفة، وإصلاح ما دمرته الأحداث الإرهابية، ومنها متحف ملوى الذى تم تدميره بالكامل فى 2013.