10 طرازات طرحت لأول مرة بأوتوماك فورميلا

أحمد شوقيشهدت الدورة الـ24 من معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" طرح العديد من الطرازات الجديدة لأول مرة في مصر. وفيما يلي تعرض "المال" قائمة بـ10 سيارات منها:1- نيسان باتروليصل سعرها إلى 3.6 مليون جنيه. وبدأ عرضها بالفعل في السوق المصرية بعد انتهاء فعاليات أوتوماك فور

أحمد شوقي





شهدت الدورة الـ24 من معرض القاهرة الدولي للسيارات “أوتوماك فورميلا” طرح العديد من الطرازات الجديدة لأول مرة في مصر.

وفيما يلي تعرض “المال” قائمة بـ10 سيارات منها:

1- نيسان باترول

يصل سعرها إلى 3.6 مليون جنيه. وبدأ عرضها بالفعل في السوق المصرية بعد انتهاء فعاليات أوتوماك فورميلا مباشرة.

2- جيلي إيمجراند X7

يصل سعرها إلى 315 ألف جنيه

يصل سعرها إلى مليون و200 ألف جنيه.









3- سوبارو أمبريزا

تم فتح باب الحجز للسيارة ولم يتم الإعلان عن أسعارها.

4- بي واي دي S5

يبلغ سعر السيارة 350 ألف جنيه.

5- ألفا روميو ستيلفيو

يبلغ سعر السيارة مليونًا و500 ألف جنيه.

6- ألفا روميو جوليا

7- زوتي 2100

يقدر سعرها بـ124.9 ألف جنيه.









8- زوتي SR7

يصل سعر الفئة الـLUXURY من السيارة إلى 319.9 ألف جنيه، والـROYAL إلى 349.9 ألف جنيه، والـFLAGSHOP إلى 379.9 ألف.

9- زوتي T600

يقدر سعرها بـ329.9 ألف جنيه. ويتوقع بداية تسليمها في غضون شهر من الآن.

10- زوتي SR9





يصل سعرها إلى 729.9 ألف جنيه.

الشكل الجديد من شنجان CS35 المجمعة محليًّا

يشار إلى أن هذه الطرازات طرحت لأول مرة في السوق المحلية، بالإضافة إلى طرازات أخرى على هامش أوتوماك فورميلا 2017، والجيل الجديد من عدد آخر من الطرازات وموديلات 2018.