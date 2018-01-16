10 طرازات تختفى من سوق السيارات

❏ السبع: الوكلاء يتجهون إلى اﻷسرع مبيعا واﻷكثر ربحية أحمد عوضاختفت 10 طرازات من السوق المحلية، تزامنًا مع قرار استبعاد شركات سيارات استيرادها من الخارج، فى ظل ارتفاع اﻷسعار، وزيادة التكلفة الاستيرادية، بعد تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية.رصدت «المال» الطرازات التى اختفت هي: &l

❏ السبع: الوكلاء يتجهون إلى اﻷسرع مبيعا واﻷكثر ربحية

أحمد عوض

اختفت 10 طرازات من السوق المحلية، تزامنًا مع قرار استبعاد شركات سيارات استيرادها من الخارج، فى ظل ارتفاع اﻷسعار، وزيادة التكلفة الاستيرادية، بعد تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية.

رصدت «المال» الطرازات التى اختفت هي: «ميتسوبيشى أتراج، وتويوتا أوريس وأفانزا، وفولفو s90، نيسان جوك، وجيلى pan Dino، وهوندا سيتى، وفورد B-max، وبروتون جين 2 واكسورا».

توقع خبراء سوق السيارات، تفاقم ظاهرة اختفاء السيارات بالسوق، فى ظل انخفاض المبيعات وزيادة اﻷسعار، موضحين أن شركات السيارات تتجه إلى استيراد الطرازات اﻷكثر مبيعا، واﻷعلى ربحية.

أكد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، الوكيل غير الحصرى لنسيان، والموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية، أن الشركات العاملة فى مجال بيع واستيراد السيارات اتجهت إلى استيراد الطرازات اﻷسرع مبيعا، تزامنا مع انخفاض المبيعات وزيادة التكلفة الاستيرادية، موضحا أن قرار البنك المركزى «تعويم الجنيه»، انعكس على خطط الشركات فى توجيه رؤوس أموالهم فى استيراد السيارات، ذات التكلفة المنخفضة، متوقعا أن اختفاء طرازات جديدة بالسوق.

أضاف أن شركات السيارات تنظر أولا إلى العامل السعرى للسيارة، قبل البدء فى استيرادها من الخارج، ومعرفة مدى فرص تنافسيتها داخل شريحتها من السيارات، موضحا أن الفترة الماضية شهدت توقف شركات عن الاستمرار فى استيراد بعض طرازاتها، بسبب زيادة تكلفتها الاستيرادية المحصلة من الرسوم الجمركية والضريبية.

أشار إلى أن أداء سوق السيارات شهد انخفاضا بالمبيعات ليصل إلى 120 ألف وحدة خلال العام الماضى، بسبب ارتفاع اﻷسعار وفقد القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المستهلكيين، متوقعا أن يشهد أداء السوق ارتفاعات طفيفة بنسبة %10 خلال 2018.

كشف عن تعليق الخطط التوسعية لشركته خلال الربع اﻷول؛ بعد وضوح الرؤية داخل القطاع، والعمل على تنفيذ المشروعات المقبلة على حسب مستوى حجم الطلب.

أرجع شريف العربى، مدير العلامة بروتون، بمجموعة عز العرب للسيارات، اختفاء طرازات العلامة بروتون جين 2 واكسورا بالسوق، إلى توقف الشركة العالمية عن تصنيع تلك الفئات من السيارات خلال الفترة الماضية، كاشفا عن طرح الطرازات الجديدة من «بريفى وبرسونا» منتصف الشهر المقبل.

أكد العربى، أن ظاهرة اختفاء بعض الطرازات بالسوق؛ ناتج عن ارتفاع التكلفة الاستيرادية، والقيود التى فرضها البنك المركزى مؤخرا، من خلال إحجام التحويلات البنكية بالخارج.

أضاف مصدر بمجموعة عز العرب للسيارات، فى تصريحات سابقة، أن المجموعة قررت استبعاد الاستمرار أيضا فى استيراد فولفو S90، نتيجة ارتفاع تكلفتها الاستيرادية بعد تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية، لتتجاوز أسعارها حاجز 2 مليون جنيه؛ اﻷمر الذى يجعلها خارج المنافسة داخل شريحتها من السيارات.

أكد مصدر مطلع بشركة دايموند موتورز – وكيل ميتسوبيشى، أن الشركة توقفت عن استيراد سيارات «أتراج» منذ 2016، مع ارتفاع اﻷسعار، وزيادة التكلفة الاستيرادية المحصلة من الرسوم الجمركية والضريبية، لعدم القدرة على طرح السيارة بأسعار مناسبه بالسوق، كاشفا عن استبعاد الشركة طرح أتراج خلال 2018.