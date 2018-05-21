10 شركات ناشئة تتنافس على تمويلات بقيمة 53 مليون جنيه

محمود جمال تتنافس 10 شركات تكنولوجيا ناشئة، تخرجت الأسبوع الماضى ضمن الدورة العاشرة من برنامج «مسرع الأعمال« «FLAT6LABS» بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على جذب تمويلات بقيمة 53 مليون جنيه، من مستثمرين محليين وأجانب، للتوسع فى السوق المحلية…

محمود جمال

تتنافس 10 شركات تكنولوجيا ناشئة، تخرجت الأسبوع الماضى ضمن الدورة العاشرة من برنامج «مسرع الأعمال« «FLAT6LABS» بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على جذب تمويلات بقيمة 53 مليون جنيه، من مستثمرين محليين وأجانب، للتوسع فى السوق المحلية والعربية، وإطلاق خدمات قيمة مضافة جديدة للعملاء.

تعمل تلك الشركات فى عدة مجالات؛ (التكنولوجيا المالية، والطب، والتدريب، والتطوير، والنقل، والتأمين، والتجزئة) من خلال طرح حلول رقمية مبتكرة عبر الإنترنت.

يقوم البرنامج بتوفير استثمار مبدئى إلى 10 شركات ناشئة كل 6 أشهر، بواقع 500 ألف جنيه، مقابل الاستحواذ على %10 من قيمة أسهمها، ويهدف البرنامج من خلال صندوق استثمار فى مشروعات رأسمال المخاطر يسمى « FLAT 6 LABS ACCELERATOR» بقيمة 100 مليون جنيه للاستثمار فى 100 شركة ناشئة فى مراحلها الأولى، وأكثر من 300 رائد أعمال خلال 5 أعوام.

بحسب مصطفى خاطر، المدير التنفيذى للبرنامج، فإن 50 % من إجمالى عدد سكان مصر، البالغ 100 مليون تحت سن 30 عامًا، ويمتلكون خبرات تكنولوجية متنوعة.

«المال» أجرت حوارات مصغرة مع أصحاب المشروعات المشاركين فى الدورة، التى بدأت فى 13 فبراير الماضى، للتعرف على خططهم المستقبلية، واحتياجاتهم التمويلية.



■ مقابل عمولة 10 إلى %20

«مصور دوت نت» للربط بين المصورين المحترفين والعملاء



تسعى شركة «مصور دوت نت» إلى جمع تمويلات بقيمة 300 ألف دولار من مستثمرين محليين، وأجانب، بهدف خلق منصة إلكترونية متكاملة تضم العاملين فى مجال الإعلام، من مصورين محترفين، ومخرجين، ومنتجين، وموديلز.

قال مهاب المندوه، مؤسس ورئيس الشركة، إن «مصور دوت نت« موقع إلكترونى يضم 350 مصورًا محترفًا، من إجمالى 1800 تقدموا بطلبات من 9 دول عربية ومنها مصر.

أوضح المندوه لـ«المال»، أن التعاقد مع العميل أون لاين، ويحصل الموقع على نسبة بين 10 و%20 من قيمة الحجز المدفوع مقدما، لافتا إلى أن فريق العمل يضم 5 مطورين، ويسعى لإطلاق التطبيق على هواتف «الآندرويد« و«الآيفون» نهاية العام الجارى.

أضاف أنه يوجد نوعين من فنون التصوير الأول تجارى، وآخر فوتوغرافى، ويتعلق بتصوير الأفراح والمؤتمرات والأحداث الكبرى.

لفت إلى أن «مصور» شركة مساهمة مصرية بدأت مزاولة نشاطها مؤخرا، وحصلت على تمويل 500 ألف من صندوق Flat6Labs AcceleratoR للاستثمار فى الشركات الناشئة التابع لشركة سوارى فنشرز لرأسمال المخاطر مقابل بيع %10 من أسهمها.



■ تستهدف تعيين ألف «كابتن» قبل نهاية 2019

رحلات «واصل» تنطلق من بنى سويف والمنيا وأسيوط



بدأت شركة «واصل» لحجز تذاكر السفر أون لاين، فى مزاولة نشاطها منذ 4 أشهر عبر تسيير رحلات من 3 مدن بالوجه القبلى، (بنى سويف، والمنيا، وأسيوط) إلى القاهرة والعكس.

قال أحمد الراوى، مؤسس شركة واصل لحجز تذاكر السفر أون لاين، إن واصل موقع إلكترونى يستخدم فى حجز مقاعد للسفر بين المحافظات، داخل سيارات ليموزين مكيفة، موديل 2010 فما فوق.

أوضح الراوى أن الشركة بدأت فى تسيير رحلات من مدن بنى سويف، والمنيا، وأسيوط إلى القاهرة، والعكس كمرحلة أولى، لافتا إلى أن سعر تذكرة السفر إلى المنيا على سبيل المثال 150 جنيهًا ذهابًا ويحصل العميل على %50 خصما على رحلات الذهاب والعودة.

أضاف أن واصل بدأت نشاطها خلال يناير الماضى عبر 250 «كابتن»، ويحصل السائق على عمولة نسبتها بين 10 إلى %20 حسب مسافة الرحلة .

كشف عن استهداف الشركة تدبير تمويلات خلال المرحلة المقبلة، بقيمة 4 ملايين جنيه للتوسع فى مدن الوجه البحرى، منها (طنطا، والإسكندرية، والمنصورة)، وربطها بالقاهرة، وطرح تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية.

قدر عدد المستخدمين المسجلين على الموقع الإلكترونى 1300 مستخدم منهم 600 عميل قاموا بالسفر فعليا، ويخطط الموقع للوصول إلى ألف كابتن، وإجراء 25 ألف رحلة، وتسجيل 75 ألف شخص قبل أبريل 2019. لفت إلى أن إجراء مفاوضات مع اثنين من المستثمرين السعوديين، لإتاحة تمويلات جديدة للشركة مقابل بيع مجموعة من أسهم الشركة، جار التفاوض على نسبتها.



■ عبر التعاقد مع 8 مستوردين ووكلاء معتمدين

«تومبيلى» توفر قطع غيار السيارات «أون لاين»



يتحمل العميل المزيد من الوقت والجهد، فى شراء قطع غيار السيارة، واختبار مدى جودتها، وصلاحيتها للاستخدام، الأمر الذى تغلبت عليه منصة تومبيلى «TOMBEELY».

قال كريم كمال، مؤسس الشركة، إن «تومبيلى دوت كوم» منصة إلكترونية لبيع قطع غيار السيارات اليابانية، والكورية، يضاف إليها الألمانية، والصينية، خلال شهرين، مشيرًا إلى أن سوق قطع الغيار يتواجد فى مناطق الحرفيين، والتوفيقية، وشارع دمشق.

أوضح كمال لـ«المال»، أن الشركة لديها تعاقدات حاليا مع 8 من كبار المستوردين والوكلاء المعتمدين لإتاحة قطع الغيار الأصلية والمقلدة، على الموقع مقابل نسبة عمولة بين 5 و%12 حسب نوعها، كما تقدم المنصة خدمة الصيانة من خلال 11 مركزًا، على مستوى الجمهورية.

أضاف أن المنصة حققت مبيعات بلغت 150 ألف جنيه، منذ بدء نشاطها بالسوق المحلية خلال 45 يوما، تستهدف زيادتها إلى 75 مليون جنيه، خلال العامين المقبلين، والوصول إلى 100 ألف وحدة مبيعات، و130 ألف مستخدم قبل نهاية العام. لفت إلى أن «تومبيلى» تعتزم طرح تطبيق على »الآندرويد» و«الآيفون» خلال 2 إلى 3 أشهر، وتبحث عن تمويلات بقيمة 325 ألف دولار لاستكمال خططها التوسعية، وتجرى مفاوضات مع مستثمر سعودى فى هذا الصدد، مقابل بيع من 10 إلى %15 من أسهمها. تابع أن الشركة تقدم نوعين من طرق الدفع أولها عند الاستلام، وأخرى أون لاين باستخدام منصة «بيفورت» لحلول المدفوعات الإلكترونية.

■ يتيح تخفيضات على شراء الإلكترونيات

«حوشلى».. حصالة أون لاين



يلجأ البعض أحيانا إلى تحويل مدخرات فى البنوك بمبالغ كبيرة، لمواجهة أى متغيرات اقتصادية طارئة، إلا أن تطبيق حوشلى جعل من فكرة جمع مدخرات صغيرة الحجم أمرا سهلًا.

قال مينا إبراهيم ، مؤسس «حوشلى دوت كوم»، إن العميل على المنصة يمتلك حساب شخصى ويقوم بتحويل جزء من راتبه الشهرى، ولا يستطيع إجراء أى عملية سحب إلا بعد مرور 6 أشهر على الأقل، لضمان الجدية.

أكد إبراهيم لـ«المال»، أن «حوشلى» لديها تعاقدت مع 4 بنوك كمرحلة أولى؛ البنك التجارى الدولى CIB، والأهلى، والعربى الأفريقى، والمصرى الخليجى EG، وتتيح خصومات وتخفيضات للعملاء عن شراء أجهزة إلكترونية مثل الهواتف.

أضاف أن الشركة تسعى لجمع تمويلات بقيمة 320 ألف دولار لتسويق المشروع، وخلق خدمات قيمة مضافة تحقق أرباحا خلال المرحلة المقبلة.



■ تنفذ مشروع مصغر فى حضانة إماراتية

«ترانسبولر».. راقب طفلك عن بعد



تسيطر على أولياء الأمور حالة من الخوف على ذويهم عند الذهاب للمدرسة يوميا، لذلك طور رائد أعمال يدعى ياسر حسن، نظام إلكترونى يسمى «ترانسبولر» لمتابعة مسار الحافلات المدرسية عن بعد.

قال حسن، إن المنظومة الجديدة تتيح لولى الأمر والمدرس معا معرفة سلوك السائق عند القيادة، ومتابعة مسار الحركة، ومدى الالتزام بالقواعد المرورية من عدمه، ومن ثم اتخاذ رد الفعل المناسب للتصرفات غير القانونية.

أوضح أن الشركة تتقاضى 1200 جنيه سنويا من المدرسة عن كل أتوبيس مراقب بالمنظومة، و150 جنيه من ولى الأمر.

أشار إلى أن «ترانسبولر» تجرى حاليا مشروعًا مصغرًا من النظام داخل إحدى حضانات الأطفال بالإمارات، وتبحث عن جمع 5 ملايين جنيه تمويلات واستغلالها فى الأنشطة التسويقية.



■ فى 6 أكتوبر والتجمع الأول والرحاب

اشترى مستلزمات البقالة من «ويلو»



طلبات السوبر ماركت هتوصلك خلال 45 دقيقة.. بهذه العبارة بدأ محمد عصفور، مؤسس شركة «weelo« لطلب مستلزمات البقالة أون لاين حديثه لـ «المال»، مؤكدًا أن «weelo» تطبيق متوافر على أجهزة هواتف «الآندرويد» و«الآيفون»، لشراء مستلزمات المنزل من المنتجات الغذائية.

أوضح عصفور أن الخدمة متاحة فى السادس من أكتوبر، والتجمع الأول، والرحاب، مرحلة أولى، مقابل نسبة عمولة تحدد حسب حجم (الطلب)، ومن المقرر تفعيلها خلال الأسبوع الجارى فى التجمع الخامس، تزامنًا مع بدء شهر رمضان.

أضاف أن «weelo» متعاقد مع أكثرمن سلسلة تجارية كبرى، منها هايبر وان، وأوسكار، ودفع قيمة السلع عند الاستلام، لافتا إلى أن الشركة تسعى إلى تمويلات 350 ألف دولار، لاستكمال خططها التوسعية وإطلاق خدمة الدفع الإلكترونى.



■ وقعت بروتوكولات تعاون مع جهات منها نقابة الطهاة

«أرزاق» تتعاقد مع 300 شركة لتوظيف الفنيين والحرفيين



أكد أحمد سعودى، مؤسس ورئيس شركة «أرزاق» لتوظيف العمالة الفنية والحرفيين أون لاين، أن أرزاق منصة إلكترونية لتوظيف غير الحاصلين على شهادات التعليم الجامعى، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات، منها مركز التدريب المهنى «VTC» التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجمعية اللحام المصرية، ونقابة الطهاة، والجامعة العمالية.

قال سعودى، إن المتقدمين للوظائف عبر المنصة يحصلون على دورات تدريبية داخل الشركات، مدتها بين 3 إلى 12 شهرًا، لافتا إلى أن حجم القوى العاملة فى مصر 35 مليون شخص تدور أعمارهم بين 18 و40 عاما.

أضاف أن الشركة تنوى طرح تطبيق على هواتف «الآندرويد» لا سيما أن %97 من مستخدمى الهواتف يلجأون للتعامل معها، مبينا أن المستخدم يقوم بتسجيل البيانات الشخصية، ورقم الهاتف عبر شبكة الإنترنت.

أضاف أن “أرزاق” تتطلع إلى جذب 4.5 مليون جنيه، وتوظيفها فى الأنشطة التسويقية، والتوسع فى المحافظات، لا سيما مدن الصعيد، لديها حاليا تعاقدات مع 300 شركة فى قطاعات اقتصادية مختلفة، و30 ألف مستخدم خلال شهرين.



■ عبر الربط مع 250 صيدلية فى القاهرة الكبرى

«شفاء».. منصة لتذكير المرضى بمواعيد العلاج



قالت دعاء عارف، مؤسسة موقع «شفاء»، إن فكرة عمل الأخير تقوم على تذكير المرضى من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، بمواعيد الدواء اليومية، من خلال تحميل روشتة العلاج على الموقع.

أوضحت دعاء لـ«المال» أن «شفاء» يعمل على توفير نواقص الأدوية التى يبحث عنها المريض، وغير متوافرة بالأسواق، من خلال تحديد موقع أقرب صيدلية له، من خلال الربط مع 250 صيدلية بمنطقة القاهرة الكبرى.

أضافت أن الموقع بدأ عمله رسميا منذ 9 أسابيع تقريبا، ومن المقرر إطلاق أبلكيشن على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» خلال أسبوعين من الآن، مشيرة إلى أنه يوجد 1.6 مليون روشتة، تصرف سنويا فى مصر من مستشفيات حكومية وخاصة.

كشفت عن أن «شفاء» بحاجة إلى 5 ملايين جنيه، تمويلات لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بالموقع، لاستغلالها فى تحليل بيانات سوق المنتجات الطبية فى مصر.



■ يخطط للتوسع فى السوقين الإماراتية والسعودية

«ميد مصر».. الحل لميكنة التأمين الطبى



تحتاج شركات التأمين الطبى إلى 135 يومًا، لصرف مستحقاتها من المستشفيات والصيدليات، ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، فى ظل دورة العمل التقليدية بحسب باسم ياسين، مؤسس ورئيس شركة «ميد مصر» لحلول ميكنة التأمين الطبى.

قال ياسين لـ«المال»، إن التطبيق الذى توفره الشركة على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون»، يختصر تلك المدة إلى 7 أيام فقط، لافتا إلى أن «ميد مصر» متعاقد مع 50 طبيبًا فى تخصصات مختلفة، حتى الآن، ويمتلك فريق مدرب على أعلى مستوى يقوم بإدخال بيانات روشتات العلاج.

كشف عن استهداف الشركة الوصول إلى ألف مقدم للخدمة خلال عام، والتوسع خلال 5 أعوام، فى دول الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، لا سيما السوقين السعودية والإماراتية، مبينا أن نسبة العمولة التى تحصل عليها الشركة من المستشفيات بين 6 إلى %8 .

أشار إلى أن «ميد مصر» تحتاج إلى تمويلات بقيمة 350 ألف دولار، لا سيما مع احتياج بعض الصيدليات والمستشفيات الكبرى إلى خطاب ضمان للعمل معها، لا تقل قيمته عن 500 ألف جنيه.

■ تتعاون مع 20 محلًا و4 آلاف تاجر

«آى صاغة».. أول سوق إلكترونى

لبيع المجوهرات



قال سعيد حسن، مؤسس شركة وتطبيق «آى صاغة»، إنها تعتبر أول منصة إلكترونية لبيع منتجات الذهب، والفضة، والألماس، متاحة على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون»، وتحديث الأسعار لحظيًا من سوق الصاغة.

أوضح حسن أن التطبيق يتيح للعميل الحصول على فاتورة شراء مختومة من خلال التعاقد مع 20 محلًا، و4 آلاف جوهراجى، مقدرا عدد المستخدمين 12 ألف عميل.

أضاف أن “آى صاغة” تحصل على نسبة عمولة %20 من قيمة مصنعية المشغولات الذهبية، و%40 للمنتجات الفضية، وتتعاون مع شركتين شحن لتوصيل الطلبات إلى المنزل.

كشف عن أن الشركة بحاجة إلى 5 ملايين جنيه خلال المرحلة المقبلة، بهدف الوصول إلى 250 محلًا، وتحقيق 20 مليون جنيه مبيعات خلال 18 شهرًا.