10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ14 لصناعة الإبداع

شاركت مبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، وتنفذها جامعة النيل الأهلية، بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، في فعاليات الملتقى الـ14 لصناعة الإبداع “Creative Industry Summit، خلال الفترة من 27 حتى 29 سبتمبر الماضي، بمشاركة العديد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال والوكالات الإبداعية.

وجاءت مشاركة مبادرة رواد النيل، من خلال 10 شركات محتضنة بحاضنة أعمال التصميم الإبداعي التي يرعاها بنك QNB-الأهلي، وتعمل في مجالات صناعة الأثاث، الصناعات اليدوية، إعادة تدوير المنتجات، والخط العربي،

وهي شركات: Al Qalam، Mozfiber، Mood، Eman Soliman، Tarfa Leathers، Elhdad Design Studio، Nada Talaat Studio design، Leathers, Christy Studio، Khmin، and New Egyptian،

وعرضت مشروعاتها ومنتجاتها الإبداعية المختلفة، ولاقت تفاعلا كبيرا من الحضور خاصة المبدعين ورجال الأعمال ورواد الصناعات الإبداعية في مصر.

وقال الدكتور محمد عباس، المدير التنفيذي المساعد لمبادرة رواد النيل لريادة الأعمال، إن مبادرة رواد النيل حريصة على مساعدة الشركات الناشئة على المشاركة في الفعاليات التي تمكنها من عرض منتجاتها والتواصل مع المستثمرين وأطراف السوق المختلفة لتسويق منتجاتها وزيادة مبيعاتها.

وأضاف أن حاضنة التصميم الإبداعي برعاية بنك QNB – الأهلي، تولي إهتماما كبيرا بدعم رواد الاعمال والشركات الناشئة في مجال الصناعات الحرفية والابداعية والتصميمات الابداعية، وتوفر مجموعة من الخدمات التي تساعدها على التوسع والنمو والتواصل مع الخبرا ء والمستثمرين.

يُذكر إلى أن الشركات المحتضنة بحاضنة أعمال التصميم الإبداعي برعاية بنك QNB – الأهلى، قامت خلال ثلاث دورات بإحتضان نحو 29 شركة ناشئة، ونجحت هذه الشركات في تحقيق مبيعات بلغت أكثر من 9 ملايين جنيها.

وقد تم إطلاق ملتقى صناعة الإبداع “Creative Industry Summit” عام 2014 كأول منصة مصرية تستقطب مئات المتخصصين البارزين من جميع أنحاء العالم، ونجح الملتقى هذا العام في جذب أكثر من 14 ألف من الحضور و1600 متحدث، وأكثر من 55 عارضا من بين مجموعة متنوعة من الشركات والوكالات الإبداعية والإعلامية، وشهد المتلقى تقديم 420 محاضرة و84 حلقة نقاشية و10 ورش عمل.

وناقشت جلسات الملتقى العديد من الموضوعات الحيوية في الاقتصاد الإبداعي في أكثر من 25 مجالًا، كالدعاية، الاعلان، ريادة الأعمال، الفنون، التصميم، التصوير، التجارة الإلكترونية، صناعة السينما، الموسيقى، صناعة المحتوى،

بالإضافة إلى نقاشات متخصصة حول الاستدامة البيئية، كما سلّط الملتقى الضوء عليها، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي ينعقد في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، بالإضافة إلى موضوعات مثل الجوانب المختلفة من الميتافيرس، والحلول الرقمية للشركات الناشئة.