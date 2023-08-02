10 شركات عقارية تحقق مبيعات تتجاوز 168 مليار جنيه في النصف الأول

أصدرت شركة «ذا بورد كونسيلتنج» لأبحاث السوق تقريراً عن أداء سوق العقارات بالنصف الأول من العام الجاري، تضمن تحقيق مبيعات فاقت 168 مليار جنيه لأكبر 10 شركات تطوير ، كما وجهت نصيحة للمطورين بالإسراع فى عمليات البناء والتنفيذ بالمواقع.

وسلطت الشركة فى التقرير الضوء على أفضل 10 شركات مبيعاً بالسوق المحلية وأحدث المشروعات التى تم إطلاقها على مدار الستة أشهر، بالإضافة إلى السمات الرئيسية التى شكلت القطاع بالفترة المعنية، بجانب إعطاء بعض النصائح للمطورين العقاريين للمحافظة على أدائهم المالى والتشغيلى فى ظل وجود صعوبات اقتصادية وارتفاعات متوالية للأسعار.

وأوضح التقرير الذى حصلت المال على نسخة منه أن هناك 10 مفاتيح رئيسية رسمت الملامح الأساسية للقطاع العقارى فى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، أولها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 20%، والثانى وجود تناقض كبير فى استراتيجيات المطورين للبيع بين من يتبع الحذر، وآخر يركز على زيادة المبيعات.

وجاء الملمح الثالث ليتمثل فى استمرار ارتفاع الأسعار والذى أجبر المطورين على إعادة خطط التسعير مرة أخرى، والرابع وجود حصة كبيرة من المبيعات موجهة نحو الاستثمار بدلاً من السكن.

وتمثل الملمح الخامس فى حالة عدم اليقين وسيادة حالة من الغموض تلقى بظلالها على القطاع العقارى بالسوق المحلية، أما العنصر السادس فتمثل فى بدء المطورين الاعتماد بشكل بارز على مواد التشطيب المحلية لتعويض صعوبات الاستيراد، مع زيادة الطلب على العقارات من قبل المستهلكين لحفظ أموالهم من تدنى قيمتها.

وجاء الملمح الثامن فى عدد غير مسبوق لمشروعات متنوعة فى الساحل الشمالى من عدة مطورين ،كما أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية لا يزال المطورون لديهم شهية هائلة للحصول على أراضى جديدة.

وشكل التوسع فى دول مجلس التعاون الخليجى وتحديداً المملكة العربية السعودية السمة الرئيسية للقطاع العقارى العام الجاري، مع الأخذ فى الاعتبار أن اختراق أسواق جديدة بات من الموضوعات الهامة على جدول أعمال المطورين.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات أكبر10 مطورين تخطت 168 مليار جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو %88 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

قائمة الكبار

وشملت قائمة الكبار شركات «طلعت مصطفى، اورا ديفلوبرز، بالم هيلز، فاوندرز، سيتى إيدج، تطوير مصر، ماونتن فيو، إل إم دي، سوديك، نيو جيزة».

وتصدرت مجموعة «طلعت مصطفى» رأس القائمة من حيث أكبر الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ قدرت مبيعاتها بنحو 51 مليار جنيه.

ووفقاً للتقرير فشركة طلعت مصطفى هى الرائدة فى سوق العقارات، إذ بدأت هذا العام المجموعة بنمو غير مسبوق وتضاعفت مبيعاتها مقارنة بالشركات الأخرى.

وبلغت مبيعات طلعت مصطفى الربع الأول من العام الجارى 21 مليار جنيه والتى فاجأت السوق وفقا للتقرير واستمرت فى الإبهار من خلال تحقيقها 30 مليار جنيه الربع الثاني.

وجاءت فى الوصافة شركة «اورا ديفلوبرز» إذ نجحت فى تحقيق مبيعات بقيمة 25 مليار جنيه، لتحافظ على المركز الثانى فى قطاع العقارات .

وأشار التقرير إلى أنه من ضمن عوامل نجاح أورا بالنصف الأول من العام مشروعى سولانا بغرب القاهرة وسيلفر ساندس الساحل الشمالي.

واحتلت الرتبة الثالثة شركة «بالم هيلز للتعمير» والتى قدرت مبيعاتها فى الستة شهور الأولى من 2023 بنحو 17 مليار جنيه، واعتمدت فى تحقيق نجاحها على اسمها القوي، مع وجود أسعار تنافسية وخطط للدفع طويلة الأجل.

وجاء فى المركز الرابع شركة «فاوندرز» بمبيعات بلغت نحو 13.4 مليار جنيه من خلال طرح وحدات جاهزة التسليم وبأسعار معقولة وتنافسية، وهى تركز بشكل أساسى على الجانب التجارى ويتمثل مؤسسيها فى شركة الأهلى صبور وهايد بارك.

وسجلت مبيعات شركة «سيتى إيدج» نحو 13.3 مليار جنيه خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة ضمن أكبر 10 شركات مبيعاً.

أما فى المرتبة السادسة فجاءت شركة «تطوير مصر» إذ وصلت مبيعاتها 12 مليار جنيه، منها 9 مليارات فقط الربع الثانى من العام الجارى بسبب مشروعها الجديد بالساحل الشمالى والذى ساهم بأكثر من %50 من إجمالى مبيعاتها بالنصف الأول، مع الإشارة إلى أن الشركة بدأت فى الظهور كلاعب إقليمى بارز فى المنطقة.

وجاءت شركة «ماونتن فيو» فى المركز السابع بمبيعات بقيمة 6.9 مليار جنيه، لتحافظ على نفس النمط الذى قادته مشاريعها فى غرب القاهرة، لتساهم بأكثر من %60 من إجمالى المبيعات فى النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن تحقق نمواً مرتفعاً فى الربع الثالث.

وجاءت شركة «إل إم دى» فى المرتبة الثامنة، بإجمالى مبيعات 9.3 مليار جنيه مدفوعة من خلال بمشروعها «وان ناينتي» بالتجمع الخامس .

سجلت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» المرتبة التاسعة بإجمالى مبيعات 9.2 مليار جنيه، بقيادة أيمن عامر المعين حديثاً إذ شهدت عمليات استحواذ على أراضٍ بالساحل الشمالى بعد التعاون مع مجموعة صافي.

احتلت شركة «نيوجيزة» المركز العاشر لتسجل مبيعاتها العقارية قيمة 9 مليارات جنيه، و ساهم مشروعها سيشيل بلايا بأكثر من %60 فى مبيعات النصف الأول، وأيضا مشروعها الأخير فى الساحل الشمالى بلايا رأس الحكمة، ومن المتوقع أن تكون الشركة واحدة من أفضل المواقع بيع المطورين بالساحل الشمالي.

«شركات تغادر القائمة»

كما تطرق التقرير إلى مجموعة من المطورين الآخرين البارزين فى السوق المحلية، ولكنهم ليسوا ضمن العشرة الكبار .

وخرجت شركة «إعمار مصر» لأول مرة من المراكز العشرة الأولى، والتى كانت حذرة فى إطلاقها للمشروعات وحققت مبيعات بلغت 8.85 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تحقق 10 مليارات أخرى فى مشروعها الأحدث «سو» الساحل الشمالي.

كانت شركة مصر إيطاليا ضمن قائمة العشرة الأوائل الربع الأول من العام، ولكنها تباطأت فى الربع الثانى على الرغم من نجاحها فى إطلاق «سولير» الساحل الشمالي، أما الشركة «السعودية المصرية للتعمير» حققت مبيعات بقيمة 8.8 مليار جنيه مع مشاريعها المتنوعة، وساهم مشروعها بالساحل الشمالى بقيمة 4 مليارات جنيه.

فيما استطاعت شركة «مدينة مصر» أن تحقق انتفاضة بجهودها من خلال إدارة مبتكرة والحفاظ على أداء، ليساهم كل ذلك فى تحقيق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه، بجانب إطلاق مشروعها «زهو» فى محافظة أسيوط.

كما حققت شركة «أوراسكوم للتنمية» ما يقرب من 7.7 مليار جنيه عبر مشاريعها فى غرب القاهرة والبحر الأحمر، فيما بلغت مبيعات شركة الأهلى صبور نحو 6.7 مليار جنيه إذ ضاعفت مبيعاتها مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

«المشروعات الجديدة بالنصف الأول»

هناك عدداً من المشروعات التى تم إطلاقها فى الثلاثة مناطق رئيسية وهى الساحل الشمالى وغرب القاهرة وشرق القاهرة من قبل عدداً من المطورين العقاريين البارزين.

ففى الساحل الشمالى أطلقت نيو جيزة بلايا رأس الحكمة، فيما أطلقت السعودية المصرية للتعمير مشروعها «إم إيت» بمارينا، بجانب مشروع «إل فى إل إس» لمونتن فيو، ومشروع «سوليرا» لمصر إيطاليا، ومشروع «رملة» لشركة مراكز، و«سولت» لتطوير مصر، وأخيراً مشروع «كون» لمبانى إدريس.

وفى شرق القاهرة، أطلقت شركة «سكاى أبوظبى» مشروع «بلوترى»، وقامت شركة رؤيا للتطوير بإطلاق مشروع «تلال».

وتابع التقرير أنه تم إطلاق مشروع «سعادة» بواسطة شركة «هوريزون إيجيبت»، كما تم إطلاق مشروع «يلو» التابع لشركة «اربنلينز» للتطوير العقاري.

وفى شرق القاهرة، أطلقت شركة أورا ديفلوبرز مشروعها «سولانا».

«نصائح للمطورين»

وأعطى التقرير نصائح عامة للمطورين العقاريين العاملين بالسوق المحلية، لمساعدتهم على تخطى الفترة الراهنة بصعوباتها المختلفة.

وكان من ضمن هذه النصائح ضرورة وجود فريق مالى قوى مع التخطيط الجيد للأسعار والأصول لضمان استدامة الموارد للشركة، بجانب عدم البيع بسعر منخفض لاجتذاب العملاء والذى قد يؤدى لتدمير المؤسسة، واتباع الذكاء والكفاءة فى إعداد الحملات التسويقية.

وأخيراً كانت أبرز وأهم نصيحة يمكن للمطورين التسلح بها فى خضم هذه الظروف هى استمرارية البناء.

«طلعت مصطفى» تواصل الإبهار وتتصدر المشهد

«إعمار» تغادر قائمة العشرة الكبار لأول مرة

«أورا» تقتنص الوصافة .. و«بالم هيلز» تسجل 17 ملياراً

الساحل الشمالى يقود طفرة «تطوير مصر»

«استمرار البناء» أبرز النصائح للمطورين