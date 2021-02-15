عقـــارات

10 شركات عقارية تتقدم لشراكة «النصر للإسكان» فى تطوير أرض بالمقطم

على مساحة 40 ألف متر مربع
محمود زكي 6:50 ص, الأثنين, 15 فبراير 21 6:50 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

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تقدمت 10 شركات تطويرعقارى للدخول فى شراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير، لتطوير وتنمية قطعة أرض مساحتها 40 ألف متر مربع مملوكة للأخيرة.

وقال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس مجلس إدارة النصر للإسكان، إنها تلقت طلبات الشركات العقارية الراغبة فى المشاركة منذ فترة، وتقوم حاليا بدراسة الملفات المقدمة منها سواء الفنية أو المالية، تمهيداً للبت بها وإعلان الكيان الفائز خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن الشركة تمتلك محفظة أراض تبلغ حوالى 4 ملايين متر مربع بالعديد من المناطق المختلفة تستهدف استغلالها الاستغلال الأمثل من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الموارد المالية من تلك الأراضى.

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وأكد أن النصر للإسكان، التابعة للشركة القابضة للتشييد،  لن تطرح أي  قطعة أرض للبيع وإنما سيتم المشاركة فى تنميتها مع الشركات المتقدمة.

فى سياق متصل، أكد «عبدالمقصود» تلقى الشركة عدة عروض من شركات عقارية لتطوير مليون متر مربع بمنطقة كورنيش المقطم وذلك بالشراكة، مشيرا إلى أن الشركة لاتزال تدرس العروض.

وقال إن الدراسات التى وضعتها الشركة من الشراكة السابقة ترجح تحقيق مبيعات تقدر بحوالى 25 مليار جنيه، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 12 مليار جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن المشروع يحتوى على ممشى على كورنيش المقطم بطول 5 كيلو مترات  .

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كما تطرق لاستمرار الشركة فى تنفيذ مشروع «كالما» بمدينة حدائق أكتوبر على مساحة 25 فدانا، وتم الانتهاء من أعمال التنفيذ بنسبة تتجاوز %85 كما تم بيع نحو %40 منه.

عبدالمقصود: اقتراض  400 مليون جنيه لاستكمال أعمال إنشاءات «كالما» حدائق أكتوبر

وأوضح أن الشركة حصلت على قرض بقيمة 400 مليون جنيه لاستكمال مشروع «كالما» خلال الفترة المقبلة رافضا ذكر اسم البنك.

وقال إن الشركة انتهت من تنفيذ وبيع ثلاثة مشروعات بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك فى ظل النقلة النوعية التى تنتهجها فى مشروعاتها.

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وأكد أن الشركة  وقعت عقود شراكة مع ثلاث شركات هى «فيوتشر هومز» و»الحجاز» و»جزيرة المستقبل» بإجمالى عوائد بيعية تتجاوز 500 مليون جنيه لصالح الشركة.

وبموجب الاتفاقية دخلت «فيوتشر هومز» فى شراكة مع «النصر» لتنفيذ مشروع كمبوند سكنى جنوب القاهرة على مساحة 9 آلاف متر بتكلفة استثمارية متوقعة تبلغ نحو 250 مليون جنيه، وسيضم 15 عمارة سكنية و300 وحدة، وتم وضع جدول زمنى للانتهاء منه فى غضون 4 سنوات، بمبيعات تقديرية قيمتها 350 مليون جنيه.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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