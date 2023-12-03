10 شركات سمسرة تُهيمن على 84% من تنفيذات المؤسسات في البورصة المصرية منذ بداية2023 (جراف)

هيمنت حوالي 10 شركات سمسرة على 84% من تنفيذات المؤسسات في البورصة المصرية في الفترة منذ بداية الجاري 2023، بقيادة “إي إف جي هيرميس الدولية” التي حلت في الصدارة بحصة سوقية 23.5% وقيمة تداول 102.2 مليار جنيه .

وفي المركز الثاني جاءت شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية”، بحصة سوقية 13.6% وقيمة تداول 59 مليار جنيه، تلاها التجاري الدولي للسمسرة بنسبة 9.5% وقيمة تداول 41.2 مليار جنيه.

فيما حلت الأهلى فاروس في المركز الرابع بحصة سوقية 9% وقيمة تداول 39.1 مليار جنيه، ثم ارقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 27.1 مليار جنيه، وحصة سوقية6.2% .

وفي المركز السادس جاءت شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية بنسبة 5.4% وقيمة تداول 23.3 مليار جنيه، ثم بلتون لتداول الأوراق المالية بنسبة 5.2% وتداولات 22.6 مليار جنيه .

وفي المركز الثامن جاءت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بنسبة 4.6% وتداولات 19.8 مليار جنيه، ثم عربية أون لاين بنسبة 3.5% بقيمة تداول 15.3 مليار جنيه .

وفي المركز العاشر حلت شركة كايروكابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بنسبة 3.5% وبقيمة تداول سجلت 15 مليار جنيه .

تجدر الإشارة إلي أن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية كانت قد تصدرت ترتيب شركات السمسرة في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بحصة سوقية 11.3% وقيمة تداول بلغت 141.8 مليون جنيه .

وفي المركز الثاني حلت شقيقتها “إي إف جي هيرميس” الدولية بحصة سوقية 9.1% وقيمة تداول 114.1 مليون جنيه .

ومن المركز الثالث وحتى الخامس جاءت شركات التجاري الدولى ثم الأهلي فاروس ثم مباشر لتداول الأوراق المالية .

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