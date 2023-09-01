10 شركات سمسرة تقتنص 83% من تنفيذات المؤسسات في البورصة المصرية أغسطس الماضي

هيمنت حوالي 10 شركات سمسرة على نحو 83% من تنفيذات المؤسسات في البورصة المصرية خلال شهر اغسطس الماضي بقيادة شركة “إي إف جي هيرميس الدولية”.

واحتلت إي إف جي هيرميس الدولية صدارة قائمة ال10 شركات بحصة سوقية 20.9% وقيمة تداول بلغت 7.1 مليار جنيه، تلاها شقيقتها هيرميس للوساطة بحصة سوقية 15.6% وقيم تداول بلغت 5.3 مليار جنيه .

وفي المركز الثالث حلت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية وحققت حصة سوقية 7.7% بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه، ثم بلتون لتداول الأورلق المالية بحصة سوقية 7.4% وتداولات 2.5 مليار جنيه .

وفي المركز الخامس حلت شركة التجاري الدولي بحثة سوقية 7.2% وتداولات 2.4 مليار جنيه، تلاها شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.7% وتداولات 2.2 مليار جنيه .

فيما كانت المرتبة السابعة من نصيب شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 4.9% وتداولات 1.63 مليار جنيه، ثم شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية 4.8% وقيمة تداول 1.63 مليار جنيه .

وتاسعًا جاءت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية بحصة سوقية 4% وتداولات 1.3 مليار جنيه، وأخيرًا عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 3.3% بقيمة تداول 1.1 مليار جنيه .



تجدر الإشارة إلي أنهُ على صعيد التااملات الإجمالية فقد احتلت شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية”، صدارة ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال شهر اغسطس الماضي بحصة سوقية 9.9% وتنفيذات 11.6 مليار جنيه .