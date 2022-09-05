10 شركات سمسرة تستحوذ على 68.5% من تنفيذات البورصة خلال أغسطس (جراف)

استحوذت 10 شركات سمسرة على 68.5% من تنفيذات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر أغسطس المنقضي، وذلك بحسب تقرير صدر عن مركز معلومات البورصة.

وتصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية القائمة بحصة سوقية قدرها 23.5%، ثم الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بنسبة 19.7%.

واحتلت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث بحصة 6.6%، ثم شركة هيرميس للوساطة بنسبة 4.7%، وفي المركز الخامس شركة بلتون بحصة 2.9%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “مباشر وبايونيرز ونعيم وعربية أون لاين وكايرو كابيتال”، بحصص تراوحت بين 1.8 و2.5%”.

يذكر أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جماعية بتعاملات شهر أغسطس، بينما تصدَّر المشهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مشهد الصعود.

وسجل المؤشر السبعيني ارتفاعًا بنحو 18%، مغلقًا عند مستوى 2201 نقطة، تلاه المؤشر المئوي الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 15.19%، عند مستوى 3153 نقطة،

وكان الأخير في الارتفاعات المؤشر الرئيس “EGX30” بنسبة 5.61% مغلقًا عند 9998.6 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 8.18%، رابحًا 51.8 مليار جنيه، مغلقًا عند مستويات 685.2 مليار جنيه، مقارنة بـ633.4 مليار جنيه، في إغلاقات يوليو.

وأكد خبراء سوق المال، لـ“المال”، أن الحراك الإيجابي الذي شهدته السوق، الشهر الماضي، جاء بدعم تغيير عدد من القيادات في الجهات المالية.

وشهدت البورصة المصرية عدة تغيرات في أغسطس الماضي، حيث تولَّى رئيسها السابق رئاسة هيئة الرقابة المالية، وحلَّ محله في رئاسة البورصة المصرية رامي الدكاني، كما تم تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال رئيس البنك المركزي المصري بدلًا من طارق عامر.