10 شركات توقع اتفاقية شراء الطاقة المتجددة

عمر سالم:وقعت 10 شركات طاقة شمسية محلية وعالمية اتفاقية شراء الطاقة المتجددة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن إجراءات المرحلة الثانية لمشروعات التعريفة الجديدة، وذلك من إجمالى 40 شركة تأهلت لتلك المرحلة.وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«المال» أن الشركات العشر نجحت فى تحقيق الإغلاق ا

عمر سالم:

وقعت 10 شركات طاقة شمسية محلية وعالمية اتفاقية شراء الطاقة المتجددة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن إجراءات المرحلة الثانية لمشروعات التعريفة الجديدة، وذلك من إجمالى 40 شركة تأهلت لتلك المرحلة.

وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«المال» أن الشركات العشر نجحت فى تحقيق الإغلاق المالى بعد مفاوضات مع بنوك وجهات تمويلية، من بينها مؤسسة IFC التابعة للبنك الدولى، والبنك الأوروبى للاستثمار والتعمير EBRD، لافتين إلى أن إجمالى استثمارات تلك المشروعات يصل إلى نحو 700 مليون دولار.

وأوضحت أن كل شركة ستنفذ محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات، بإجمالى قدرات 500 ميجاوات، وبنظام الخلايا الفوتوفولتية، والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية عبر استخدام الألواح الشمسية.

وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ويبلغ ﺳﻌﺮ ﺷراء ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻣﻦﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.

وأضافت المصادر أن الشركات المؤهلة تتفاوض مع ما لا يقل عن 12 جهة تمويل دولية، منها ﻣﺆﺳﺴﺔ «IFC» التابعة ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟدﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻰ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ «EBRD»، ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ «ﺃﻭﺑﻚ» ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ومؤسسة «بروباركو» الفرنسية، وبنك التعمير الألمانى KFW، وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى، وبى إن بى باريبا، وإتش إس بى سى، وبنك التنمية الأفريقى، والبنك الإسلامى للتنمية.

وأشارت إلى أنه طبقاً لإجراءات المشروعات فإن وزارة الكهرباء حددت 6 أشهر كموعد لكافة الشركات المؤهلة لتقديم خطابات موافقة مبدئية من جهات تمويل، ثم 6 أشهر أخرى للانتهاء من تدبير التمويل بنهاية أكتوبر المقبل، وهو ما نجحت فيه الشركات العشر، وفى حال عدم تدبير التمويل قبل نهاية أكتوبر المقبل سيتم سحب المشروع الخاص بالمستثمر.

فى السياق ذاته، من المقرر أن تعقد 3 شركات فائزة بمشروعات المرحلة الأولى اجتماعاً اليوم الأربعاء مع قيادات ومسئولى محافظة أسوان ومدينة بنبان ورؤساء الجمعيات الأهلية المجاورة للموقع لعرض الخطوات التنفيذية والدراسات البيئية والاجتماعية تمهيداً للبدء فى تنفيذ 3 مشروعات فى المحافظة.

كانت شركتا إنفينتى وElf بالإضافة إلى شركة أخرى فازت فى المرحلة الأولى من مشروعات الطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالى، وتم التوقيع معهما لتنفيذ مشروعات شمسية بقدرة 150 ميجاوات بمحافظة أسوان.