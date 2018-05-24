10 شركات تقدم حلولا مبتكرة للرعاية الصحية فى أفريقيا

أعلنت مجموعة سانوفى الفرنسية، الشريك الرسمى لمؤتمر «ڤيڤا تكنولوجى 2018« المتخصص فى الريادة والتكنولوجيا، عن قائمة 10 شركات أفريقية ناشئة وقع عليها الاختيار للسفر والمشاركة فى المؤتمر الذى ينعقد فى الفترة بين 24 و26 مايوالجارى فى باريس.

«فيفا تك» حدث دولى شارك فى تنظيمه بوبليسيس جروب، وليس إكوس جروب، ومكرس لنموالشركات الناشئة والتحول الرقمى والابتكار.

يسمح هذا الحدث للشركات الناشئة والكبيرة أن تكون مرتبطة فى نفس الوقت والمكان، من أجل تسهيل الاجتماعات وتطوير التعاون وتقديم أحدث الابتكارات.

يخصص الملتقى العالمى جناح كامل خاص بالابتكار فى أفريقيا «أفريك- تك«، وتتمكن الشركات الناشئة الأفريقية من تقديم حلولا مبتكرة للتحديات المختلفة، التى تواجه قطاع الرعاية الصحية فى القارة الأفريقية.

إيمانا من شركة سانوفى بمسئوليتها المجتمعية تجاه المجتمع فى دعم الابتكار، وشريك رحلة صحة أفضل فى جميع أنحاء العالم، تستضيف شركة سانوفى الشركات الناشئة الأفريقية المتخصصة فى هذا المجال.

فى إطار « أفريك- تك» أطلقت شركة سانوفى فى فبراير الماضى 3 تحديات للشركات الناشئة فى القارة الأفريقية من أجل اختيار أفضل 10 حلول مبتكرة تساعد، وتساهم فى إحداث تطوير ملحوظ فى مجال الرعاية الصحية فى إفريقيا.

وفى ضوء التطور التكنولوجى السريع، يلعب الابتكار دوراً فعالاً فى مجال الصحة، والوقاية من الأمراض، وتوفير حلول الرعاية الصحية الشاملة، وتحسين حياة المرضى لتمكينهم من مواجهة التحديات اليومية لمواجهة مرضهم، لذلك تهدف التحديات إلى تقديم أفكارمبتكرة لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية فى إفريقيا، من خلال، التشخيص المبكر للأمراض غير المعدية، وتعزيز فرص الحصول على الرعاية الطبية عبر تطوير الخدمات المقدمة عن بعد، وتحسين جودة التعليم المقدم لممارسى الرعاية الصحية فى مجال الأمراض المزمنة.

قال جون فيرست، رئيس سانوفى فى أفريقيا: «انطلاقًا من إستراتيجيتنا الهادفة لتشجيع الابتكار فى أفريقيا، نسعى دومًا لدعم رواد الأعمال المهتمين بتطوير الرعاية الصحية فى القارة، من خلال المساهمة فى تطوير أكثر المبادرات المحلية ابتكارًا، لهذا فنحن سعداء للغاية بالحماس الذى ولدته هذه التحديات».

جاء اختيار الفائزين بعد قيام لجنة التحكيم بمراجعة الحلول المقدمة من 190 شركة ناشئة، وتقييمها وفق المعايير المحددة سلفًا وهي: «تقديم إثبات عملى على نجاح المقترح، ونضج المشروع، ومدى ملائمة الحل للتحدى، ونموذج الأعمال وفق قدرات السوق، بالإضافة إلى تقييم مهارات وخبرات فريق العمل والإمكانية العلمية للتنفيذ».

من الجانب المصرى، قال ألكسى مويراند، رئيس مجلس ادارة شركة سانوفى مصر والسودان: « فخورون بتواجد شركة مصرية ناشئة بين الناجحين فى هذا التحدى، ما يدل على حجم موهبة ورؤية الشباب المصرى وإدراكهم لضرورة تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة عمومًا، وفى أفريقيا خصوصًا.»

من المقرر أن تشهد نسخة هذا العام تخصيص قسم كامل باسم مختبر سانوفى فى أفريقيا، لتقوم الشركات الأفريقية الناشئة من خلاله بعرض حلولها المبتكرة للتحديات المختلفة التى تواجه قطاع الرعاية الصحية فى القارة الأفريقية، أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى والحاضرين من المستثمرين على أن تقدم سانوفى للفائزين دعم مالى وتدريبى تمهيدًا للدخول فى مشاريع مشتركة مستقبلًا.

تدعم شركة سانوفى العالمية، العاملة فى قطاع الرعاية الصحية، المرضى الذين يعانون من تحديات صحية، من خلال توفير الأدوية المبتكرة، واللقاحات، للوقاية من الأمراض وتخفيف الألم، وتهتم بالمرضى الذين يعانون من أمراض نادرة ومزمنة.

سانوفى هى شركة عالمية رائدة فى مجال الرعاية الصحية المتنوعة. وتقدم حلولاً متطورة لتلبية احتياجات المريض، بناء أول مصنع لشركة سانوفى فى مصر 1962، واستمرت التوسعات، ويعمل بالشركة فى مصر قرابة 1200 عامل.

