10 شركات تقتنص مزادات أقطان كفر الشيخ بإجمالى 4854 قنطارا

اقتنصت 10 شركات مزادات القطن فى كفر الشيخ أمس بإجمالى 4854 قنطارا و بأسعار تتراوح من 4420 إلى 4470 جنيها للقنطار.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الشركات الفائزة هى «أبو مضاوى» و«النور» و«المحب» و«مصر» و«الإخلاص» و«الكان» و«القبسى» و«أجرى فودز» و«الكريم» و«معبس».

وكشفت أنه تم فتح المزاد على 3710 جنيهات للقنطار، بلغ أعلى سعر له 4470 جنيها و4420 أقله.

وأضافت المصادر أن «أبو مضاوى» اقتنصت نحو نصف الكميات إذ حصلت على 2070 قنطارا، عبر 7 نقاط تجميع من إجمالى 16 بالمحافظة.

وأكدت أن شركة «النور» حصلت على 82 قنطارا و«الكريم» 167 و«المحب» 133 و«مصر» 1072و«الإخلاص»241 و«الكان» 175 و«المعبس» 418 و«القبسى» لتجارة الأقطان 343 و«أجرى فودز» 147.

وبلغت مساحة محصول القطن الموسم الجارى 336 ألف فدان.

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على بيع المحصول من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان فيها وتسليمها مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع.