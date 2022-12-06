10 شركات تفوز بأكبر مزاد للقطن فى الدقهلية

اقتنصت 10 شركات عاملة في مجال تجارة الاقطان المزاد الأكبر المنعقد في الدقهلية خلال الساعات الماضية بكميات سجلت 40916 وبسعر سجل 4935 جنيها للقنطار ،مقابل 4160 جنيها في جلسة 5 نوفمبر الماضي ، بزيادة 775 جنيها بقيمة تقترب من 19 % .

وكشفت ” المصادر” أن قيمة مشتروات الإقطان بالمزاد كانت لصنف جيزة 94 وهو الصنف الوحيد المتداول .

ولفتت المصادر إلي أن شركة ” النيل الحديثة ” كان لها نصيب الاسد بكمية 14026 قنطار ،ثم “دلتا مصر لحليج الأقطان ” 8492 ،و” أبو مضاوي ” 7368 قنطار.

وأفادت ” المصادر” أن شركة ” أولام ” إقتنصت 3048 قنطار، تلتها ” المجد ” 2143 و”الفيوم لتجارة الأقطان ” 1408 ، و” زهرة الرضوان ” 1235 ،و” أبوزيد ” 1381 قنطار، و ” السيد عبد الفتاح ” “1147 و” يارن ” 668 قنطار .

وكشفت أنه تم تحديد سعر الفتح في المزاد بقيمة 4519 جنيها، كما تم تنظيم المزاد في 35 مركز تجميع في مناطق ” المنصورة ” و”شربين” و”بلقاس” و”منية النصر” و”أجا “و”المنزلة” و”طلخا” و”السنبلاويين” و”ميت سويد” .

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى تلقى تقريرا من الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، حول أسعار قنطار القطن فى بعض مزادات محافظات الدلتا، مبينا أن عدة جلسات فى بعض المحافظات شهدت ارتفاعا فى الأسعار التى جاءت عن النحو التالى (جيزة 94 بـ 5050 جنيها ، وجيزة 97 بنحو4900 جنيه،وجيزة 96 بـ 6100 جنيه .

وقال «عبدالعظيم» إنه تم تسويق 300 ألف قنطار من خلال المنظومة الجديدة لتداول الأقطان من جميع الأصناف وبأسعار مجزية، وتسليمها لمراكز التجميع، وتنافست أكثر من 20 شركة على الشراء.

يذكر أنه قد تم فتح مراكز التجميع مرة اخير الأربعاء الماضي ،لاستقبال باقى الأقطان بمحافظات (البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية والشرقية ودمياط والمنوفية والغربية والإسماعلية وبورسعيد) .