10 شركات تستحوذ على %73.2 من سوق «خارج المقصورة»

إعداد: قسم البورصة

استحوذت الشركات العشر الأولى فى ترتيب السمسرة بسوق خارج المقصورة على %73.2 من تعاملات السوق فى عام 2019 ، فيما اقتنصت هيرمس صدارة المشهد باستحواذها على %27.5 بقيم تداولات قدرها 17.751 مليار جنيه.

وفى المركز الثانى، حلت شركة المجموعة المالية للسمسرة بحصة سوقية %11.6 بقيم تداولات منفذة بسوق خارج المقصورة 7.522 مليار جنيه، تلتها شركة التجارى الدولى للسمسرة التى نفذت تداولات بنحو 7.252 مليار بحصة سوقية %6.6.

ورابعًا: شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية %6.1 بتداولات قيمتها 3.932 مليار لتسجل نظيرتها بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الـخامس عقب استحواذها على %4.8 من تعاملات سوق خارج المقصورة بقيمة 3.092 مليار.

وسادسًا: شركة “إتش سى” لتداول الأوراق المالية بحصة %4.6 وبتداولات قيمتها 2.979 مليار، وسابعًا: شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بنحو %4.2 من تعاملات خارج المقصورة بقيمة 2.701 مليار، وثامنًا : شركة نعيم للوساطة بتداولات منفذة قيمتها 1.770 مليار بحصة سوقية %2.7.

وفى المركز التاسع شركة “جارانتى” لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات منفذة خارج المقصورة 1.668 مليار بحصة سوقية %2.6، تلتها شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية %2.5 بقيمة 1.620 مليار