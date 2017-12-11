10 شركات تتنافس على تطوير 8 ملايين متر بمناقصة التنمية الصناعية

6 عروض لأراضى العاشر من رمضان و4 لمدينة السادات أبرزها «السويدى» و«بولاريس» و«CBC».. و«الهيئة» تحسم الفائزين يناير المقبل كتب - محمد ريحان وعمر سالم: تقدمت 10 شركات مطور صناعي، محلية وأجنبية، بعروضها الفنية والمالية لهيئة التنمية الصناعية، للمنافسة

6 عروض لأراضى العاشر من رمضان و4 لمدينة السادات

أبرزها «السويدى» و«بولاريس» و«CBC».. و«الهيئة» تحسم الفائزين يناير المقبل

كتب – محمد ريحان وعمر سالم:

تقدمت 10 شركات مطور صناعي، محلية وأجنبية، بعروضها الفنية والمالية لهيئة التنمية الصناعية، للمنافسة علي مناقصة تطوير 8 ملايين متر مربع بمدينتي العاشر من رمضان والسادات.

وقال مصدر بالهيئة لـ« المال»، إن الشركات المتقدمة من بينها «السويدي» و«بولاريس» وCBC للتطوير الصناعي.

وكشف أن العروض تتوزع بواقع 6 لأراضي العاشر من رمضان، و4 عروض للسادات، لافتا إلي أن الهيئة تدرسها حاليا لتقييمها وحسم الفائزين خلال يناير المقبل.

كانت «المال» قد نشرت نهاية أكتوبر الماضي أن 21 شركة مطور صناعى سحبت كراسات شروط تطوير 8 ملايين متر مربع.

والمطور الصناعى، عبارة عن شركات تتولى مسئولية تطوير الأراضى، والمناطق، والمجمعات الصناعية، وإمدادها بالمرافق اللازمة، وتقديم الخدمات اللوجيستية والأمنية، وأعمال الصيانة، والتسويق والترويج محليا وعالميا، عبر مناقصات تطرحها هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى إدارة المنطقة.

وأضاف المصدر أن مهمة شركات المطور الصناعى ستقتصر على تطوير الأراضى وإمدادها بالمرافق، دون إنشاء المصانع، علي أن يتم التخصيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمجالات الصناعات الغذائية والهندسية.

ويعد هذا الطرح هو الثانى للمطور الصناعى، الذى بدأته الحكومة عام 2007، وانتهت وزارة الصناعة بداية العام الجارى من التوصل إلى صيغة جديدة للتعاقد مع شركات التطوير، تضمن توفير أراض بأسعار غير مبالغ فيها.

وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد أكد سابقا أيام أن استراتيجية التنمية الصناعية تستهدف توفير 60 مليون متر مربع من الأراضى المرفقة حتى عام 2020، وضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية اللازمة لدعم المناطق الصناعية ومعدلات الإشغال بها، ووضع آليات جديدة لإدارتها بكفاءة وفاعلية تضمن تحقيق التنمية المستدامة.