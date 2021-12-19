10 شركات تتقدم بعروضها للمنافسة على أكبر ممارسة توريد كابلات جهد منخفض

أبرزها «السويدى» و«كابلات مصر» و«إنيرجيا» و«جيزة باور»

تقدمت 10 شركات محلية بعروضها الفنية للمنافسة على أكبر ممارسة لتوريد كابلات وموصلات جهد منخفض فى 2021 طرحتها وزارة الكهرباء والطاقة على الشركات العاملة فى السوق نهاية نوفمبر الماضى.

الإجمالى 8350 كيلو مترا.. وتلقى العروض المالية يناير المقبل

وطرحت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الممارسة نيابة عن باقى شركات التوزيع، وتتضمن الكميات التى تم طرحها نحو 8350 كيلومترًا، سيكون الجزء الأكبر منها كابلات كهربائية.



وكشفت مصادر مسئولة – فى تصريحات لـ «المال» – ان الشركات العشر المتقدمة بعروضها وهى «إيجيتك السويدى» و«إنيرجيا للكابلات» و«كابلات مصر» و الجيزة لصناعة الكابلات، و«العالمية للكابلات»، و«الجيزة باور»، بالإضافة إلى شركات «BICC» المصرية ، و«INCOM Egypt»، و«ستيل بلاس» ، و«مجمع مينا للكابلات».



وأضافت المصادر أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تولت عملية الطرح وتلقى العروض وستقوم بفحصها، بالتعاون مع لجنة الاحتياجات المركزية بـ«القابضة لكهرباء مصر» مشيرة إلى أنه تم الطرح على الكيانات المحلية فقط، على أن تقوم شمال القاهرة بترسية الممارسة على الفائزين، ثم تستلم الكميات وتقوم فيما بعد بتوزيع الكابلات على الشركات وفقا لاحتياجاتها.



وأوضحت أنه جار تقييم العروض الفنية لكل شركة على أن يتم تلقى العروض المالية عقب الانتهاء منه فى يناير المقبل، مؤكدة أن الممارسة تشهد منافسة شرسة نظرا لأنها الأكبر فى عام 2021.



وأشارت إلى أن الشركات ستواجه صعوبة فى تسعير المهمات التى تضمنتها الممارسة فى ظل الأعباء والمخاطر، أبرزها ارتفاع سعر الطاقة عالميًا والشحن ومدخلات الإنتاج مثل المعادن والبلاستيك.



كانت «المال» نشرت فى سبتمبر الماضى أن «الكهرباء» ستطرح مناقصات وممارسات كبرى على الشركات العاملة فى السوق المصرية خلال الأسابيع المقبلة، لتوريد احتياجات الكيانات التابعة لها وتنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية، بضريبة قيمة مضافة تصل إلى %5 بدلًا من %14.



يشار إلى أن «القابضة للكهرباء» شكلت لجنة الاحتياجات المركزية، لبحث احتياجات جميع شركات التوزيع، وتولت «شمال القاهرة» عملية طرح الممارسة المحدودة على الكيانات المحلية المنتجة للكابلات.



ويصل إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 59.6 ألف ميجاوات بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015، بإجمالى مشتركين 37 مليونًا ومتوقع وصولهم إلى 38 مليونًا بنهاية 2021.

