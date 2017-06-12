10 سيارات تستحوذ على مبيعات العلامات اليابانية في مصر

أحمد شوقياستحوذت 10 طرازات على 97% من مبيعات السيارات اليابانية في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 ؛ محققة مبيعات بواقع 11504 وحدة من المبيعات الإجمالية البالغة 11843 سيارة؛ فيما توزعت النسبة المتبقية بين 19 طرازًا آخر؛ بمبيعات 339 وحدة.وتصدرت نيسان صني قائمة السيارات اليابانية الأكثر مبي

أحمد شوقي

استحوذت 10 طرازات على 97% من مبيعات السيارات اليابانية في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 ؛ محققة مبيعات بواقع 11504 وحدة من المبيعات الإجمالية البالغة 11843 سيارة؛ فيما توزعت النسبة المتبقية بين 19 طرازًا آخر؛ بمبيعات 339 وحدة.

وتصدرت نيسان صني قائمة السيارات اليابانية الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بحصة سوقية 29% تمثل 3447 وحدة من المبيعات الإجمالية البالغة 11843 سيارة؛ وتبعتها شقيقتها قاشقاي بواقع 16,8% بمبيعات 1988 وحدة ثم سنترا بنسبة 16,2% بمبيعات 1919 وحدة.

وضمت قائمة أكثر 10 سيارات يابانية مبيعا خلال 4 أشهر أيضًا: ميتسوبيشي لانسر، وتويوتا كورولا، وبرادو، ولاند كروزر، ومازدا 3، وسوبارو xv، وتويوتا فورتشنر.

وأرجع سمير علام نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية تقدم ترتيب نيسان إلى محدودية الزيادات السعرية التي شهدتها طرازاتها المختلفة خاصة صني التي تتصدر أيضًا قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا في مصر؛ والتي تقل أسعارها كثيرًا عن السيارات المنافسة ضمن نفس الشريحة.

وأضاف أن السيارات التي تقترب أسعارها من نيسان صني تعتبر أقل من حيث المواصفات الفنية؛ مضيفًا أن وكيل كيا يسعى من جانبه لتحسين حصته السوقية وتحريك المبيعات من خلال العروض والتخفيضات التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها عرض الشراء بدون مقدم؛ بحيث يتمكن العميل من حيازة السيارة دون تحمل عبء تدبير المقدم الذي تكون قيمته مرتفعة؛ بسبب ارتفاع الأسعار.

وتوقع أن تبدأ شركات كثيرة في تبني عروض مشابهة؛ مضيفًا أن العديد من الشركات قامت بالفعل بتقليل المقدم وتحصيل النسبة المتبقية منه مع الأقساط لتشجيع العملاء على الشراء.

ويوضح الجدول التالي قائمة بأكثر 10 سيارات يابانية مبيعًا في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 وحصصا السوقية:

مسلسل الطراز المبيعات الحصة السوقية من السيارات اليابانية % 1 نيسان صني 3447 29 2 نيسان قاشقاي 1988 16,8 3 نيسان سنترا 1919 16,2 4 ميتسوبيشي لانسر 1812 15,3 5 تويوتا كورولا 948 8 6 تويوتا برادو 394 3,3 7 تويوتا لاند كروزر 379 3,2 8 مازدا 3 256 2,2 9 سوبارو xv 183 1,5 10 تويوتا فورتشنر 178 1,5 إجمالي 11504 97



