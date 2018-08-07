10 سلاسل تعرض على «التموين» مشاركة تطوير وتشغيل فروع «القابضة» الغذائية

■ أحمد كمال : الاعلان عن الصيغة التعاقدية والأطر القانونية المنظمة الأسبوع المقبل محمد مجدى عرضت 10 سلاسل تجارية عاملة فى السوق المحلية، من بينها كارفور وسبينس ومترو، على وزارة التموين والتجارة الداخلية، المشاركة فى تطوير وإدارة وتشغيل الكيانات التابعة، للشركة القابضة للصناعات

■ أحمد كمال : الاعلان عن الصيغة التعاقدية والأطر القانونية المنظمة الأسبوع المقبل



محمد مجدى



عرضت 10 سلاسل تجارية عاملة فى السوق المحلية، من بينها كارفور وسبينس ومترو، على وزارة التموين والتجارة الداخلية، المشاركة فى تطوير وإدارة وتشغيل الكيانات التابعة، للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتضم «القابضة» الغذائية شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث «الأهرام والنيل والإسكندرية»، بالإضافة إلى «المصرية» و«العامة» لتجارة الجملة، والعامة للمخابز وشركة تسويق الأسماك، ويصل عدد فروع تلك الكيانات إلى نحو 3100 فرع.

كان وزير التموين الدكتور على المصيلحي، قد التقى الشهر الماضى، عددا من مالكى السلاسل التجارية لاستعراض فرص تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، فى مجالات المنافذ السلعية والتجارية، وتم الاتفاق على إعداد مجموعة من الصيغ والنماذج التشاركية، مع وضع الإطار القانونى لتنظيم العلاقة بين الجانبين بما يحدد الواجبات والمسئوليات لكل طرف وبما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.

وكشف الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جار حاليا الانتهاء من إعداد الصيغة التعاقدية القانونية والفنية، المنظمة لعمليات تطوير وإدارة وتشغيل الكيانات التابعة لوزارة التموين مع القطاع الخاص.

ورفض الإفصاح عن أبرز ملامح تلك الصيغة، وقال إنه من المقرر الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.