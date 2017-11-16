10 سفن حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفيني حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفيني حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أنه غادر الميناء في الثانية صباح اليوم الخميس القطار رقم 2463، وفي السابعة والنصف القطار رقم 2481 بحمولة إجمالية 2591 طن قمح، في حين غادر 132 سيارة بحمولة 6821 طن قمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 158862 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27501 طنا .

ولفت المركز الاعلامي إلى أن استقبل الميناء في الثالثة مساء أمس قطار محمل بـ 920 طن كسر حجارة لزوم اعمال ردم المواسير في قاع البحر، بينما غادر الميناء في الثانية والنصف صباح اليوم قطار الحاويات رقم 2460 محمل بـ 60 حاوية مكافئة متجها الي ميناء العين السخنة .

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 7300 طن رمل و 230 طن فوسفات 2400 طن ملح .



