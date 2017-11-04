10 سفن حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة . وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للمينا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

واوضح المركز الاعلامي ان غادر الميناء عدد قطاران بحمولة إجمالية 2636 طن قمح، في حين غادر 82 سيارة بحمولة 4092 طن قمح.

ولفت المركز الاعلامي الى ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 156870 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 52702 طنا.

وفي هذه الاثناء يجري بساحة الميناء النهرى تحميل قطار سكة حديد بخام السكر تمهيدا لنقله خارج الميناء.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 2500 طن مولاس و 286 طن رمل زجاجى و 657 طن يوريا و 2123 طن فوسفات و 191 طن نترات أمونيوم و 1500 طن كسر حجارة .