10 سفن حاويات وبضائع عامة فى ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة، بالإضافة إلى 8 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة، بالإضافة إلى 8 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 60101 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 114565 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء (2) قطار بحمولة ( 2356 ) طن قمح، فضلا عن (127) سيارة بحمولة (6020) طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامى أن حركة الصادر من الميناء شملت 15300 طن يوريا و 1088 طن فوسفات و 633 طن نترات أمونيوم و 652 طن رمل و 2750 طن مولاس.